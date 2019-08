Büyükşehir'de "Adım Adım Erzurum" buluşması

Ülke genelinde 40 günde 15 bin kilometre yol kat eden "Adım Adım Erzurum " ekibi yuvaya döndü. Ayağının tozuyla Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret ederek proje kapsamındaki çalışmaları anlatan ekip üyelerine Başkan Sekmen de birer plaketle teşekkür etti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin, Erzurum Valiliği ve Macera Offroad Doğa Sporları Kulübü ile birlikte yürüttüğü "Adım Adım Erzurum" projesi ile büyük bir tanıtım başarısına imza atıldı. 40 günde tam 15 bin kilometre kat ederek 70 il gezen proje ekibi, her ilde kurduğu stantlarla Erzurum'un tanıtımını yaptı. Ulaştıkları her ilde 8 ayrı dilde basılan kitapçıkları yerli ve yabancı turistlere dağıtan Macera Offroad üyeleri, eşi görülmemiş bir turizm tanıtım performansı da ortaya koydu. Çalışmalarını tamamlayarak yuvaya dönen ekip, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret ederek, "Adım Adım Erzurum" seferberliğinde gelinen noktayı anlattı."YILIN TAMAMINDA TURİZM" VURGUSUBaşkan Mehmet Sekmen, paydaşı oldukları "Adım Adım Erzurum" projesi ile şehrin tanıtımına çok önemli katkılarda bulunan Macera Offroad üyelerini teşekkür plaketiyle ödüllendirdi. Erzurum'un, turizm çeşitliliğiyle ön planda olan bir kent özelliği taşıdığını vurgulayan Başkan Sekmen, "Bizim amacımız Erzurum'da turizmi yılın tamamına yaymak ve bunu bir katma değere dönüştürmek. Bir milyon turist hedefimizi de, işte bu potansiyelden yola çıkarak belirledik" dedi. Erzurum'un sadece yabancı turistlerin değil, yerli turistlerin de ilgisini fazlasıyla çekebilecek niteliklere sahip olduğunu anlatan Başkan Sekmen, "Kadim şehrimizin tarihi, kültürel, tabii ve doğal güzelliklerini anlatmamız gerekiyordu. Süreçte hayata geçirdiğimiz bu projeyle büyük bir mesafe kaydedeceğimize inanıyorum. Bu bağlamda Macera Offroad Doğa Sporları Kulübü'müze çok teşekkür ediyorum" diye konuştu"ERZURUM RÜZGARLARI ESTİRDİK"Macera Offroad Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş ise, "Adım Adım Erzurum" projesinin, Erzurum'un tanıtımı noktasında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışma olduğunu kaydederek" 40 günde tam 70 ile gittik. 4x4 Offroad araçlarımızla çıktığımız Türkiye turu ile tüm dikkatleri Erzurum'un üzerine çektik. Yerli ve yabancı turistler için özel olarak hazırlanan kitapçıklarımız büyük ilgi gördü. Gittiğimiz her yerde Erzurum rüzgarları estirdik, Erzurum'un sahip olduğu turizm olanaklarını anlattık" dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin projeye verdiği desteğin çok büyük önem taşıdığının altını çizen Toptaş, yakın ilgisi ve Erzurum'un tanıtımına yönelik duyarlılığından dolayı Başkan Sekmen'e teşekkür etti. - ERZURUM