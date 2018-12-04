Büyükşehir'de 'Engelli' Buluşması

BURSA Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapmanın ayrıcalık olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ekmeğin artık aslanın ağzında değil midesinde bulunduğunu belirterek, engelli personelden işlerine sahip çıkmalarını ve Bursa için samimi olarak canla başla çalışmalarını istedi.

Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerde çalışan memur ile sözleşmeli engelli yüzlerce personel, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) verilen dayanışma yemeğinde bir araya geldi. Yıldırım Beyazıd Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Başkan Alinur Aktaş da bürokratlarıyla birlikte katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, çalışanların 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı. Engelli hayatının Türkiye'de eskiye nazaran çok kolaylaştığını, dezavantajlı gruplara yönelik ülke çapında verilen desteklerin bugün Avrupa ile Amerika kıta devletlerinde bile görülmediğini kaydeden Başkan Aktaş, "Eskiden engellilere yönelik uygulamaları nedeniyle birçok Avrupa ülkesine imrenirdik. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde Türkiye'de de benzer, hatta çok daha ileri uygulamalara sahip olduk. Dünyanın en gelişmiş ülkesi olarak gösterilen Amerika'da, milyonlarca insan sokakta yaşıyor. Keza Çin'de de yine milyonlarca insan ölümle burun buruna hayat sürüyor. 81 milyonluk Türkiye'de ise Allah'a hamdolsun, Avrupa ülkelerini kıskandıracak hizmetler var. Ben öncelikle bir vatandaş olarak sayın cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Onun liderliği sayesinde engelliler topluma kazandırıldı. Sosyal hayata adapte olarak, bir birey olduklarını hatırladılar" dedi.

"İşinize sahip çıkın"

Başkan Aktaş, Büyükşehir'in engellilerine yaptıkları işe sahip çıkmaları çağrısında bulundu. Bugün dışarıda birçok vatandaşın Büyükşehir Belediyesi'nde çalışma hayali kurduğunu, zabıta alımı için yayınlanan 50 kişilik resmi ilana bile binlerce kişinin başvurduğunu kaydeden Başkan Aktaş, bunun nimet olduğunu ve kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Günümüzde ekmeğin aslanın ağzında değil adeta midesinde bulunduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, "Sizlerden istirhamım, her ne iş yaparsanız yapın, işinize sahip çıkın. Bize düşen budur. Burada salonda tabak toplayan da olabilir, dışarıda yerleri süpüren de. Kim hangi işi yapıyorsa, o işi en iyi şekilde yapsın. Eğer bu bakış açısına sahip olursak, işveren de rahat eder siz de rahat edersiniz. Yaptığınız işten zevk alırsınız. Hatta hayat, sizin için daha kolay hale gelir" diye konuştu.