Büyükşehir'de kırmızı alarm süresince nöbette kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce "kırmızı kod" uyarısı yapılan Antalya 'da, Büyükşehir Belediyesi tüm ekipleriyle teyakkuzdaydı. Büyükşehir Belediyesi, gece boyunca gelen ihbarlara müdahale ederek, vatandaşların yardımına koştu. Başkan Muhittin Böcek, Antalyalıların can ve mal güvenliği için Büyükşehir ekiplerinin özverili bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.Antalya Büyükşehir Belediyesi, meteorolojinin kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı üzerine tüm birimlerde izinleri iptal ederek, seferberlik ilan etti. Antalya merkezi ve ilçelerde nöbetçi ekipler oluşturdu. İtfaiye Daire Başkanlığı, ASAT Genel Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı toplam 284 araç ve 691 personelle, gece boyunca su baskını, ağaç devrilmesi, yıldırım düşmesi gibi olaylara müdahale etti.ASAT 150 personelle görev yaptıBüyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü; 3 kombine kanal temizleme aracı, 2 kuka kanal açma aracı, 17 beko-loder (kazıcı-yükleyici), 1 lastikli ekskavatör, 2 paletli akskavatör, 5 damperli kamyon, 5 kanal açma ekibi, 6 yağmursuyu ekibi, 21 acil müdahale ekibi olmak üzere toplam 62 araç ve 150 personelle görev yaptı. ASAT ekipleri, Serik İlçesi Belek Mahallesi'nde 71. Sokak'ta yaşanan su baskınını motopomplarla tahliye etti.Yıldırım düşen eve müdahaleİtfaiye Dairesi Başkanlığı da Antalya genelinde merkezde 326 personel 76 araçla alarmda bekledi. İtfaiye ekipleri Serik-Belek bölgesinde su baskını ihbarlarına müdahale ederken, Kepez İlçesi Baraj Mahallesi'nde yıldırım düşen bir eve de müdahalede bulundu.Zabıta evsizleri topladıUlaşım Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü de 6 kişiden oluşan 3 tane nöbetçi ekiple şiddetli yağış nedeniyle trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekledi. Ekipler gece boyunca ana arterler üzerinde sürekli kontrol ve denetim yaptı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 8 kişilik ekiple de yağıştan dolayı Konyaaltı Bölgesi'nde elektrik hatlarında meydana gelen arızaları kısa sürede giderdi. Zabıta ekipleri de 18 kişilik 9 ekip ile gece boyunca sokakta kalan evsiz vatandaşları toplayarak, Valilik tarafından oluşturulan barınma merkezine nakletti.Devrilen ağaç kaldırıldıPark ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı da ağaç devrilmeleri, su baskınları gibi olumsuzluklara 33 personel ve 10 araçla müdahale etti. Ekipler Uncalı Mahallesi Siteler Caddesi'nde bir aracın üzerine devrilen ağaç hızla kaldırılırken, kırılan ağaç dalları toplanarak temizlendi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı da merkez dışındaki 14 ilçede nöbetçi ekipler oluşturdu. 120 iş makinesi ve 150 personel, olası olumsuzluklara müdahale için hazır bekledi."Personelimiz özveriyle çalıştı"Başkan Muhittin Böcek, tüm teçhizat ve personelleriyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin olası bir olumsuzluğa karşı gece boyunca görev başında olduğunu belirterek, büyük bir olumsuzluğun yaşanmamasının son derece sevindirici olduğunu belirtti. Kriz Masası'nda gerçekleştirilen toplantının ardından Büyükşehir Belediyesi olarak tüm önlemlerin alındığına dikkat çeken Böcek, "Vatandaşımızın can ve mal güvenliği için her zaman üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazırız. Ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışarak gece boyunca gelen ihbarlara müdahale etti. Bazı evlerimizde yıldırım düşmesi ve su baskını nedeniyle küçük hasarlar söz konusu ancak hiçbir vatandaşımıza zarar gelmemiş olması en büyük tesellimiz. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun diyorum" dedi. - ANTALYA