Büyükşehir'de Toplu Sözleşme Sevinci

Binted çalışanlarına da yüzde 4'lük rutin zammın ötesinde 100 TL ile 350 TL arasında değişen oranlarda maaş artışı müjdesini veren Başkan Aktaş, "Farklar hemen bu ayki ücretlere yansıtılacak. Bursa ile ilgili hayallerimiz var. Yapmak istediklerimizi, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere siz ekip arkadaşlarımla birlikte gerçekleştireceğiz. İmzaladığımız sözleşmeler; kurumumuz, aileniz ve Bursamız için hayırlı olsun" dedi.

Kadrolu işçiye yüzde 41

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM), renkli günlerinden birini yaşadı. Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 766 kadrolu işçi ile Binted'te çalışan 5 bin 131 kişi, Orhangazi Salonu'nda yapılan toplu sözleşme töreni ile maaş zammına kavuştu. Çalışan haklarının korunmasını ve artırılmasını hedef alan sözleşmeye, Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Alinur Aktaş, Hak İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan ve Hizmet İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz birlikte imza koydu. Sözleşmeye göre belediye işçileri, birinci yılın ilk 6 ayında yüzde 10, birinci yılın ikinci 6 ayında yüzde 7, ikinci yılın ilk 6 ayında yüzde 6 ve ikinci ikinci 6 ayında yüzde 6'lık maaş zammı aldı. Sosyal yardımlarla birlikte işçi maaşlarında, birinci yıl için yüzde 25 ve ikinci yıl için yüzde 16 olmak üzere toplamda yüzde 41'lik bir iyileştirme yapılmış oldu.

Binted çalışanlarına jest

Toplu sözleşme imza töreninde Binted çalışanları için de müjde geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Binted çalışanlarının da 'normal maaş zammının yanında' seyyanen artışlara kavuştuğunu açıkladı. Buna göre, 5 bin 131 Binted çalışanının maaşına yüzde 4'lük normal zam farkı yansıtılacak. Artı olarak da 3000 TL'ye kadar maaş alanlara 350 TL, 3000 TL-4000 TL arası maaş alanlara 250 TL, 4000 TL-5000 TL maaş alanlara 150 TL, üzerinde maaş alanlara da 100 TL'lik iyileştirme farkları verilecek.

Merinos'taki toplu is sözleşmesi, Bursa Kültür A.Ş. ve Burbak çalışanlarını da kapsadı. Bu kurumların sözleşmeleri, belediye işçileri kapsamında değerlendirilerek imzalandı. Törende, Binted çalışanlarının mesai saatlerinin Pazartesi gününden itibaren kadrolu çalışanlarla aynı seviyeye çekilmesi kararı da açıklandı.

Başkan Aktaş: Hayırlı uğurlu olsun

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, varılan mutabakatın hayırlı, uğurlu olmasını diledi. Enflasyon oranlarını göz önüne aldıklarını ve toplu sözleşme görüşmelerinde kanun el verdiği ölçüde çalışan haklarının korunması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Burada 766 kadrolu işçimizin toplu iş sözleşmesi ile ilgili bir araya geldik. 15 Mart 2019'dan 14 Mart 2021'e kadar. Attığımız imzalarla birlikte, en düşük taban ücret yevmiyesi 103 TL'den 115 TL'ye çıkartıldı. Sosyal yardımlarla birlikte işçi maaşlarında 2 yılda yüzde 41'lere varan bir zam söz konusu" diye konuştu.

Binted'e özel düzenleme

Konuşmasında asgari ücretin 2 bin 20 TL'ye çıktığı ortamda en düşük Binted'li maaşının 2 bin 692 TL olduğuna da değinen Başkan Aktaş, "Bununla ilgili düzenleme yapmamız kaçınılmazdı. Kanun, 'Yüzde 4 artı 4' diyor. Başka bir şey demiyor. Bununla ilgili revizyona gittik ve yaptığımız incelemeler sonucunda Binted'li çalışanlarımızın durumunu dünkü toplantıda Büyükşehir Belediye Meclisi'ne getirdik. En düşük maaşta 350 TL olmak üzere aşağıya doğru seyyanen artışı da bu ayki maaşlara yansıtacağız" şeklinde konuştu.

İşçi çıkarma yok, işçi alma var

Başkan Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Bursa'ya hizmet etmek ve insanların yüzündeki tebessümü daha da artırabilmek noktasında sorumluluk almanın kendisi için büyük onur ve şeref olduğunu dile getirdi. Her zaman bu sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini belirten Başkan Aktaş, "Yalnız başıma hiçim. Yanımda, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere 11 bin 600 kişilik siz değerli mesai arkadaşlarım var. 'Seçimden sonra seçilirse, 2000-3000 kişiyi işten atacak' diyorlar. Burada bir kez daha altını çizerek vurguluyorum. Seçimden sonra adam çıkarmadığım gibi aksine adam alacağım. Bunu herkes görecek" ifadelerini kullandı. Bursa'nın talihini değiştirmek adına yemin ettiğini, Allah'a söz verdiğini kaydeden Başkan Aktaş, "Cenab-ı Hak, inşallah bu çatı altında bu kutlu şehre hizmet etmeyi bana nasip etsin. Tarihin orta sayfasına not düşmekten, baki kalan bu kubbede hoş bir sada bırakmaktan başka hiçbir hesabım ve kitabım yok. Gizli hiçbir ajandam yok" açıklamasında bulundu.

Hak İş Başkanı Arslan: tarihi bir gün

Hak İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan ise konuşmasında, tarihi bir gün yaşandığını belirterek, imzalanan toplu sözleşmelerin hayırlı olmasını diledi. Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ, bağlı şirketler ve Binted adına güzel bir iş görüşmesini başarıyla sonuçlandırdıklarını kaydeden Arslan, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ı, kadrolu ya da şirket elemanı demeden bütün arkadaşlara destek olma, daha fazlasını verme çabasından dolayı takdir ve şükranla anıyorum. Bizler de bütün gücümüzle hem Büyükşehir hem de halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. 'İnsanların hayırlısı insanlara hizmet edendir' anlayışından geliyoruz. Hem halka hizmet ediyoruz hem de çoluk çocuğumuzun nakafasını temin ediyoruz. Birer kamu çalışanı olarak hem şehrimize hem de devletimize karşı sorumluluklarımızın farkında olarak Başkan Aktaş'la birlikte Bursa için destanlar yazmaya devam edeceğiz. Bugünün anlamlı ve bizim için güzel olmasını sağlayan başkanımıza bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ı bundan 15 yıl önce İnegöl'de tanıdığını ve kendisiyle geçmişte sendika-işveren ilişkisi kapsamında son derece yapıcı bir çalışma ortamı yakaladıklarını belirten Arslan, "Büyükşehir Belediyesi'nde bildiğimiz, emin olduğumuz birini görmekten dolayı çok mutluyum. Şunu ifade edebilirim ki Başkan Aktaş'ın başkan olmasıyla birlikte Bursa kazanmıştır, milletimiz, ülkemiz kazanmıştır" diye konuştu.

"Ulu şehir için canla başla"

Hizmet İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz da olumlu sonuçlanan toplu iş sözleşme görüşmeleriyle birlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sayesinde işçi ve emekçinin, alın terinin kazandığını, Bursa emekçisinin geleceğinin teminat altına alındığını kaydetti. Yavuz, "Sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Ulu şehir için canla başla" şeklinde konuştu.

Törene katılan AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın da selamlama konuşması yaparak, gündemdeki konulara değindi. Hak İş Konfederasyon Başkanı Mahmut Arslan, günün anlam ve önemine binaen Başkan Aktaş'a 'Türk bayrağı motifli' plaket takdim etti. Belediye çalışanları, Başkan Aktaş'ı alana girişinde çiçeklerle salona girişinde de Türk bayraklarıyla karşıladı.

Kaynak: Bültenler