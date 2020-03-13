Menü
Haberler ›› Güncel ››Büyükşehir'de yatırım koordinasyon toplantısı - Güncel

Büyükşehir'de yatırım koordinasyon toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dört ilçenin belediye başkanları ile yatırım koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

13.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:52
Büyükşehir'de yatırım koordinasyon toplantısı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dört ilçenin belediye başkanları ile yatırım koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan ve Sarız'ı kapsayan toplantıda İl Başkanı Serkan Tok ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında Başkanlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen Yatırım Koordinasyon Toplantısı'nda bu kez Özvatan Pınarbaşı, Sarıoğlan ve Sarız ilçelerine yönelik yatırımlar ele alındı. Büyükşehir Belediyesi'nin üst yöneticileri ile KASKİ ve Elektrik Şirketi'nden de yöneticilerin hazır bulunduğu toplantıda Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ve Sarız Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Coşkun talep ve görüşlerini aktardı. İttifak ortağı MHP'nin İl Başkanı Serkan Tok ile Milletvekili Baki Ersoy'un da görüşleriyle katkı sağladığı toplantıda 4 ilçeye yönelik 2020 yılına ait yatırımlar kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı.

Çalışmalarda KASKİ ve Elektrik Şirketi'ni ilgilendiren konularla ilgili koordinasyon da sağlandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi Güncel
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi Güncel
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti Güncel
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti Güncel
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı Güncel
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı