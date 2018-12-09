09 Aralık 2018, 15:29
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Büyükşehir'de Yılın Son Meclisi Toplanıyor

Büyükşehir

Sakarya Büyükşehir Meclisi 10 Aralık Pazartesi günü toplanıyor.

Sakarya Büyükşehir Meclisi 10 Aralık Pazartesi günü toplanıyor. Oturumda ilave 3 madde ile toplam 60 gündem maddesi karara bağlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı 10 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek oturumda ilave 3 madde ile toplam 60 gündem maddesi karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00'da başlayacak. - SAKARYA Aralık,10 Aralık,Sakarya
09 Aralık 2018 Pazar 15:29