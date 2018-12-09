Büyükşehir'de Yılın Son Meclisi Toplanıyor

Sakarya
Büyükşehir Meclisi 10 Aralık
Pazartesi günü toplanıyor. Oturumda ilave 3 madde ile toplam 60 gündem maddesi karara bağlanacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı 10 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek oturumda ilave 3 madde ile toplam 60 gündem maddesi karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00'da başlayacak. - SAKARYA
Aralık,10 Aralık,Sakarya
09 Aralık 2018 Pazar 15:29