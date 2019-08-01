Büyükşehir'de yollar yenileniyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı'ndaki asfaltlama çalışmalarını takip etti. Başkan Büyükkılıç, vatandaşların memnuniyet ve konforunu esas alarak yol standartlarını yükseltmeye devam ettiklerini söyledi.



Büyükşehir Belediyesi'nin Erkilet Bulvarı'ndaki çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı'nın İtfaiye Kavşağı ile Karpuzatan Kavşağı arasında sürdürülen çalışmaları takip etti.



Yoğun taşıt trafiği nedeniyle yıpranan Erkilet Bulvarı'ndaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Memduh Büyükkılıç, "Erkilet Bulvarı şehrin en önemli giriş kapılarından birisi. Yıpranmış olan yolumuzu vatandaşlarımızın memnuniyetini esas alarak ve güvenlik açısından standartlarını yükseltmek amacıyla bu çalışmaları sürdürüyoruz. Gidiş geliş 3'er kilometreden 6 km yolu yeniliyoruz. Bundan sonra şehrin ana arterlerinde yıpranmış yolları düzeltme çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.



Büyükşehir Belediyesi, Erkilet Bulvarı'nda 7 bin ton sıcak asfalt kullanıyor. Erkilet Bulvarı'nın ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından Anbar Organize Girişi ile DSİ arası, Bağdat Caddesi, 30 Ağustos Kavşağı ile Mimarsinan Katlı Kavşağı arası ile Kaldırım Caddesi'nde de yenileme çalışmaları yapılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA