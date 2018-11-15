Büyükşehir Demirci'de Personeliyle Buluştu

Personele, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, özveriyle çalışan personele teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Metin Memiş, Demirci ilçesi Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasını ziyaret etti. Genç, burada Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdür Vekili Kazım Aysan, MASKİ ve belediye personeli tarafından karşılandı.Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Metin Memiş, personelle tek tek tokalaşarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti.

PERSONELE TEŞEKKÜR ETTİ

Daha sonra personele hitaben bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, birlik ve beraberlik mesajları vererek, "Manisa'mızın 17 ilçesinde yapılan hizmetlerde belediye personelimizin önemli katkıları bulunmaktadır. Bu anlamda bizlerle birlikte özveriyle çalışan personelimize teşekkür ediyoruz" dedi.