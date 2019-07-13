13.07.2019 12:30
Haberler» Güncel» Haber

Büyükşehir'den, 15 Temmuz'da Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde mevlit

Büyükşehir

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin yaşadığı hain darbe girişiminde ülkesini canı pahasına korumak için şehit olan vatandaşları bu yıl da unutmadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin yaşadığı hain darbe girişiminde ülkesini canı pahasına korumak için şehit olan vatandaşları bu yıl da unutmadı. Büyükşehir Belediyesi tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle 15 Temmuz Pazartesi günü Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde saat 19.30'da mevlit okutulacak.

Başkan Yavaş da mevlide katılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katılacağı Kur'an-ı Kerim Tilavetiyle şehitler anılacak. Tüm Ankaralıları mevlide davet eden Büyükşehir Belediyesi, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde vatandaşlara, şehitlerin aziz ruhları için çeşitli ikramlarda bulunacak.

15 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'dan 16 Temmuz Salı günü 06.00'a kadar Büyükşehir Belediyesi'ne ait EGO Otobüsleri, Raylı Sistemler ve Teleferik Hattı vatandaşların gün içinde etkinlik ve anma programlarına katılmaları için ücretsiz olacak. - ANKARA
Kaynak: İHA
Hacı Bayram, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:45   MHP lideri Bahçeli Kütahya'da
18:45   Gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi son yolculuğuna uğurlandı
18:44   SPOR Fenerbahçe'ye Bolu Stadı'nda coşkulu karşılama
18:44   Türkiye'nin önemli plastik cerrahları Van'da
18:42   Mezitli Belediyesi, Davultepe 100. Yıl Plajı planına itiraz etti
18:42   SANKO Üniversitesi'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği
18:40   Fenerbahçe Bolu'ya geldi