Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Büyükşehir'den 1500 aileye gıda yardımı

Büyükşehir Belediyesi, Mudanya'da yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan 1500 aileye, 200 TL'lik gıda, sebze-meyve ve hijyen maddeleri yardımında bulundu.

10.04.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:28
Büyükşehir'den 1500 aileye gıda yardımı
Büyükşehir Belediyesi, Mudanya 'da yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan 1500 aileye, 200 TL'lik gıda, sebze-meyve ve hijyen maddeleri yardımında bulundu.

Bursa 'da yaşayan ve aylık 2500 TL'nin altında geliri olan, kendi imkanlarıyla geçinemeyen, işini kaybeden vatandaşların imdadına Büyükşehir Belediyesi yetişiyor. Merkez ilçelerde her hafta 10 bin aileye düzenli olarak erzak, sebze-meyve ve hijyen maddeleri yardımında bulunan Büyükşehir Belediyesi, aynı faaliyetleri ilçelerde de sürdürüyor. Koronavirüs sebebiyle daha da çetinleşen hayat şartlarını ihtiyaç sahipleri için kolaylaştırmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, Mudanya'da 1500 vatandaşa da aynı yardımları yaptı. İçerisinde 10 gün yetecek şekilde un, şeker, yağ ve kuru bakliyat, yemeklik sebzeler, meyve ve kişisel temizlik maddeleri bulunan paketler, belediyeye ait ekipler tarafından ilgili adreslere ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Yunus Kaldırım, yardımlar için Bursa genelinde 180 bin başvurunun alındığını söyledi. Yapılan başvuruları 110 kişilik ekiple değerlendirdiklerini, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve belediyeden listeleriyle çelişen isimlerin elendiğini belirten Kaldırım, "Kalan isimler ilçe koordinatörleri vasıtasıyla tekrar muhtarlara iletiliyor. Burada yapılan son tetkiklerin ardından, gerçek ihtiyaç sahiplerine gıda ve temizlik maddelerini ulaştırıyoruz. Bu hizmetlerde 100'ü aşkın personel ve 48 araç görev alıyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mudanya, Bursa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
CHP’li vekilin ’Can kaybı rakamları doğru değil’ sözleri Meclis’te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
53 milyon liralık çoban desteği 18.00’den sonra hesaplara yatacak Haberler
53 milyon liralık çoban desteği 18.00'den sonra hesaplara yatacak
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Türk dünyasına ’Yeni döneme hazır olun’ mesajı verip Kutadgu Bilig’deki manidar cümleyi paylaştı Haberler
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Haberler ›› Güncel ››Büyükşehir'den 1500 aileye gıda yardımı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:41: Mersin'de anne ve kızından 9 gündür haber alınamıyor - Haber 14:40: Ücretsiz maske eczanelerden verilecek - Haber 14:40: Gürkan pazarı ziyaret edip maske dağıttı - Haber 14:40: Patnos Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticiler gönüllü maske üretiyor - Haber 14:40: Batman'da emniyet müdürü ve yardımcılarına, eşlerinden sürpriz kutlama - Haber 14:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi - Haberler 13:15: Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler