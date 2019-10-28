Haberler » Güncel » Büyükşehir'den 29 Ekim'e klipli kutlama

Büyükşehir'den 29 Ekim'e klipli kutlama

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı özel klip, büyük beğeni kazandı.

28.10.2019 16:10
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı özel klip, büyük beğeni kazandı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursalıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı hazırladığı kliple kutladı. 'Kolay Olmadı' sözü ile başlayan, Kurtuluş Savaşı döneminde, 96 yıl önce cephede Türk askeri ile kadınların yaşadıkları zorlukları günümüzle kıyaslayarak anlatan klipte Başkan Alinur Aktaş'ın mesajına da yer verildi. Aktaş mesajında, "Bugün yaşadığımız rahatlığın kaynağı dün tüm zorluklara göğüs gerenlerde saklı. Kolay olmadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 96. yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Kısa sürede yayılan video büyük beğeni kazandı.
(İHA)
Büyükşehir'den 29 Ekim'e klipli kutlama

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 ekim cumhuriyet bayramı, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:32 Çelik: "Yarın bir kez daha cumhuriyetimizi koruma ve ileriye taşıma konusundaki kararlılığımız...
18:32 Zatürre nedeniyle geldiği hastanede, kalbinin sağda olduğu ortaya çıktı
18:31 Cumhuriyet altını'nın 94 yıllık serüveni
18:30 Polis memuru, meslektaş eşini ve kayınvalidesini öldürdü
18:28 Teröristlere ait 5 bölümlü sığınak imha edildi
18:26 Arkadaşını bıçaklayıp, başında sigara içerek polisi bekledi
18:22 Zatürre nedeniyle geldiği hastanede, kalbinin sağda olduğu ortaya çıktı
28.10.2019 18:35:25