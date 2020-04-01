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Büyükşehir'den 50 bin adet gıda 15 bin adet hijyen paketi desteği

Koronavirüs salgını sebebiyle geçimini sağlayamayan vatandaşlara gıda ve hijyen paketi desteğinde bulunacak Büyükşehir, bugün başvuruları almaya başladı.

01.04.2020 09:31 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:31
Büyükşehir'den 50 bin adet gıda 15 bin adet hijyen paketi desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle geçimini sağlayamayan vatandaşlara 50 bin adet gıda 15 bin adet hijyen paketi desteğinde bulunacak. Yardım başvuruları 01 Nisan Çarşamba (bugün) gününden itibaren Covid-19 tedbirleri kapsamında sadece www.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden yapılmaya başlandı.

BÜYÜKAKIN TALİMAT VERMİŞTİ

Koronavirüs (Covid-19) vakalarında artışların görülmesiyle birlikte önlemler ve denetimler Kocaeli'de artarak devam ediyor. Bu önlemler de yalnızca iş seyahatlerini engellemekle kalmıyor, aynı zamanda işçilerin, malların ve tüketicilerin hareketini de kısıtlıyor. Ülkede yaşayan her kesimi ekonomik sıkıntılara maruz bırakan bir etki de yaratıyor bu durum. İşte bu durumda vatandaşının her zaman yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın; geçimini sağlayamayan ailelere ekonomik ve sosyal denge paketleri malzemesi desteğinde bulunulacağını açıklamıştı.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Büyükşehir'den 50 bin adet gıda 15 bin adet hijyen paketi desteği - Haberler

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