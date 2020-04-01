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Büyükşehir'den 50 bin adet gıda 15 bin adet hijyen paketi desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle geçimini sağlayamayan vatandaşlara 50 bin adet gıda 15 bin adet hijyen paketi desteğinde bulunacak.

01.04.2020 10:25 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:25
Büyükşehir'den 50 bin adet gıda 15 bin adet hijyen paketi desteği
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle geçimini sağlayamayan vatandaşlara 50 bin adet gıda 15 bin adet hijyen paketi desteğinde bulunacak.

Korona virüs vakalarında artışların görülmesiyle birlikte önlemler ve denetimler Kocaeli'de artarak devam ediyor. Bu önlemler de yalnızca iş seyahatlerini engellemekle kalmıyor, aynı zamanda işçilerin, malların ve tüketicilerin hareketini de kısıtlıyor. Ülkede yaşayan her kesimi ekonomik sıkıntılara maruz bırakan bir etki de yaratıyor bu durum. İşte bu durumda vatandaşının her zaman yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın; geçimini sağlayamayan ailelere ekonomik ve sosyal denge paketleri malzemesi desteğinde bulunulacağını açıklamıştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle geçimini sağlayamayan vatandaşlara gıda ve hijyen paketi desteğinde bulunacak. Yardım başvuruları 01 Nisan Çarşamba gününden itibaren Covid-19 tedbirleri kapsamında sadece www.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden yapılmaya başlandı. - KOCAELİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Büyükşehir'den 50 bin adet gıda 15 bin adet hijyen paketi desteği - Haberler

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