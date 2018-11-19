Büyükşehir'den Açıklama: "Algı Operasyonlarına Göz Yumulmayacak"

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:10



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:10

Ulusal bir gazetenin 19 Kasım tarihli sayısında yayınlanan "Bursa Belediyesi tasarrufu unuttu, kesenin ağzını açtı" başlıklı haberle ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı.Belediyeden yapılan açıklamada, "Habere konu olan ihaleler Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin periyodik olarak gerçekleştirdiği, yıl içerisindeki faaliyetlerinde ve çalışmalarında kullanılmak üzere alınması planlanan hizmet veya ürünleri kapsamaktadır. Bahsi geçen ihaleler ve öncesinde de yapılan tüm işlemler 5216, 5393 sayılı belediyelere ilişkin kanun ve mevzuatlar başta olmak üzere 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İhale Kurumu (KİK) esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Bursa, 3 milyonu aşan nüfusu ile Türkiye'nin 4. büyük şehridir. Büyükşehir Belediyesi de 17 ilçesi ile bu nüfusa her alanda hizmet götürmeye çalışmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında tüm belediyelerde olduğu gibi Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde de farklı kalemlerin ya da hizmetlerin satın alınmasıyla ilgili periyodik ihale süreçleri uygulanmaktadır. Habere konu olan bu ihaleler seçim sürecine özel yapılmadığı gibi haberde geçen 23 milyon TL'lik hediye alımı da söz konusu değildir. Bahsi geçen 23 milyon TL'lik rakam 3 farklı birimin, ulaşımdan, konaklamaya, tanıtım ve organizasyonlara kadar birçok kalemi içine almaktadır. Haberde öne çıkarılan (hediyelik) yani ihaledeki adı ile kent anı objelerinin tedariki ise ihalelerin çok küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Öyle ki Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili kalemlerinde ihalede öngörülen süre zarfında hediyelikler için harcanması planlanan rakam anılan rakamın yaklaşık 20'de biri kadardır. Öte yandan bu rakamın da yüzde 90'lık kısmı da kullanılmamıştır.Dolayısıyla göreve başladığımız 1 yılık süre zarfında belediyemizde ve tüm iştiraklerimizde hayata geçirdiğimiz tasarruf tedbirleri bu hususlarda da tüm titizliği ile gözetilmektedir. Bütçe gerçekleşmelerine bakıldığında da görüleceği gibi (bu rakamlar şeffaf ve herkese açıktır) önceki yıllara nazaran 3'te bir oranında azaltılarak sürdürülmektedir. Tasarruf uygulamalarıyla muhalefet partilerinin de mecliste teşekkürlerine mazhar olan kurumumuzun seçim sath-ı mailine girildiği bu günlerde tasarruf tedbirlerini bir yana bırakıp, har vurup harman savuran bir vaziyette olduğunun gösterilmeye çalışılması kabul edilebilir değildir. Hesabını veremeyeceğimiz, izahatını yapamayacağımız hiçbir planlamamız ya da ihalemiz yoktur. Belediye çalışmalarında hizmetin devamlılığı ilkesinden hareketle sorumluluk bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu tür art niyetli tamamen gerçek dışı saptırmalarla kurumumuzun yıpratılmasına müsaade edilmeyecek, ilgili basın yayın organı ile ilgili gereken hukuki süreç de başlatılacaktır" denildi. - BURSA