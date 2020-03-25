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Büyükşehir'den açıkta gıda satışına yasak

Koronavirüs salgınının önüne geçmek için alınan tedbirler kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi açıkta gıda satışını yasakladı.

25.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:58
Büyükşehir'den açıkta gıda satışına yasak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı mücadeleyi sürdürüyor. Büyükşehir, Cumhurbaşkanlığı tarafından koronavirüsle mücadele genelgeleri kapsamında açıkta gıda satışını yasakladı.

Yasağın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler özellikle gıda satan mekanları denetlemeye başladı. Ekipler, Büyükşehir'in görev, yetki ve sorumluluk alanlarında faaliyet gösteren işletmeleri yol üzerinde veya kaldırım kenarlarında açıkta gıda malzemesi bulundurmaması için öncelikle bilgilendiriyor. İşletmelere alınması gereken tedbirler ve uyulması gereken kurallar anlatılıyor.

Kurallara uymayan işletmelere ise gerekli yasal işlem uygulanıyor.

Koronavirüs Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmış ve tüm dünyaya yayılmıştı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüsün yol açtığı COVİD19 salgınını pandemi ilan etmişti.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Koronavirüs, Zabıta, Güncel

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