Haberler » Güncel » Büyükşehir'den Alanya'da levha çalışması

Büyükşehir'den Alanya'da levha çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya'nın 102 mahallesinin farklı noktalarına 700 trafik levhası takıldı.

06.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:47 Büyükşehir'den Alanya'da levha çalışması
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya'nın 102 mahallesinin farklı noktalarına 700 trafik levhası takıldı.

Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi Trafik Levha ekibi, şehir genelindeki, bulvar, cadde, sokak ve okul önlerine yön ve işaret levhaları takma çalışmalarını sürdürdü.

İlçe merkezinde yoğun olarak, okul önleri, önce yaya projesi kapsamında yaya, uyarı ve yön levhası çalışması yapan ekipleri, Alanya'nın doğu, batı ve kuzeyindeki mahallelerde, yön, uyarı, işaret levhası çalışmalarına ağırlık verdi. Bir yandan bulvar, cadde ve sokaklarda eskiyen levhaların bakım ve onarımı yapılırken, diğer taraftan bazıları yenileniyor. Levha olmayan yerlere ise yenileri takıldı.

Ekipler, 2019 yılında Alanya'nın 102 mahallesine 700 trafik levhası taktı. Bu çalışmalarla yaya ve araç trafiği daha kontrollü ve güvenli hale geldi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:50   Doktor, birlikte yaşadığı kadın meslektaşını vurdu
02:46   Ereğli'deki cinayet - Zanlı tutuklandı
02:44   Zonguldak'taki cinayet
02:42   Manisa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
02:38   Trabzon'da otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
00:53   Bilecik'te korkunç olay! Annesi tarafından, ipe asılı halde ölü bulundu
00:20   Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir
23:53   Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
23:00   Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
7.11.2019 02:53:01