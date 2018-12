Büyükşehir'den Amatöre 264 Bin Lira

BAL, Süper Amatör ve 1. Amatör Lig'de Manisa'yı temsil eden 46 amatör spor kulübüne 264 bin liralık yardımın yapıldığı toplantıda konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2009 yılından bugüne; büyük kısmını sportif tesisleşmenin oluşturduğu 81 milyon liralık yatırım yaptıklarını ve 2014'ten itibaren de 10 milyon liraya ulaşan nakdi desteğin amatör kulüplere verildiğinin altını çizdi. Başkan Ergün, "İnşallah verdiğimiz bu destekler takımlarımıza moral olur, şampiyonluklar gelir. Güle güle kullanın" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehrin can damarı olan amatör spor kulüplerine desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kültür Merkezi Lale Salonu'nda 46 amatör spor kulübüne 264 bin liralık nakdi yardım yapıldı. Programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları,ASKF Başkanı Erol Timur, Manisa Büyükşehir Belediyespor yöneticileri, amatör spor kulüplerinin başkanları ve yöneticileri katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. ASKF Başkanı Erol Timur, açılış konuşmasını yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle amatörde artan takım ve sporcu sayısına dikkat çeken Timur, Başkan Cengiz Ergün'e teşekkürlerini dile getirdi. ASKF Başkanı Erol Timur'un konuşmasının ardından kürsüye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün davet edildi.

Spora 81 Milyon Liralık Yatırım Yaptık

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kulüplere olan desteklerinin, 2009 yılından bu yana istikrarla devam ettiğini belirten Başkan Cengiz Ergün, "Manisa Belediyesi döneminde kanunlar gereği yalnızca malzeme yardımıyla sınırlı olan bu desteğimiz, Manisa'mızın büyükşehir olmasıyla birlikte nakdi yardımın da eklenmesiyle devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime ve spora büyük önem veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki, iyi eğitim almış her genç, ülkemizin geleceği ve aydınlığı için birer ışık oluyor. Spor yapan çocuklarımız paylaşmayı, disiplini ve güzel ahlaklı olmayı öğreniyor. Buradan hareketle bizler de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçemizde eğitim ve spor yatırımlarına önem veriyor, bu doğrultuda çalışmalar yürütüyoruz. 5 milyon 750 bin liralık yatırımla Tarık Almış Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu, 3 milyon 120 bin liralık yatırımla Mümin Özkasap Spor Tesisleri, 600 bin lira bedelle yenilediğimiz Halil Onultmak Spor Tesisleri, 2 milyon 300 bin liralık yatırımla Necmi Temizel Spor Tesisleri, 6 bin lira bedelle tamir ve bakımını yaptığımız Ertuğrul Dilek Spor Tesisleri gibi çok sayıda tesisi ya sıfırdan inşa ettik ya da mevcut olup atıl durumda kalan tesisleri hizmete kazandırdık. Yaklaşık 14 milyon liralık bir yatırımla sıfırdan yenilemesini yaptığımız Tevfik Lav Spor Tesisleri'ndeki çalışmalarımız bitmek üzere. 1 adet futbol sahası, 3 adet tenis kortu, tribün ile spor salonu ve yatakhane binası proje içerisinde. 770 kişi kapasiteli tribünü; antrenör, hakem, sağlık, doping, masaj, soyunma ve toplantı odaları ile malzeme deposu gibi tüm detaylar düşünüldü. Yine yaklaşık 3,5 milyon lira yatırımla Fikri Bayrıl Spor Tesislerimizin yanında yapımını tamamlamak üzere olduğumuz sporcu kamp merkezini gidip görmenizi isterim. 54 yatak kapasiteli içerisinde yok yok diyebileceğimiz özellikleriyle otel konforunda, misafir sporcuların kalabileceği güzel bir tesisi inşallah Manisa'mıza kazandırmak için artık gün sayıyoruz. Eski Sümerbank arazisi üzerinde yapımını çok büyük ölçüde tamamladığımız Sümerpark projemiz var. 15 milyon liranın üzerinde bir yatırımla hayata geçirdiğimiz bu önemli projemiz, Kapalı Spor Merkezi, Futbol Sahası, Basketbol Sahası, Tenis Kortu, Kondisyon Aletleri Alanı, Koşu Parkuru, Yürüyüş Yolu, Restoran, Kafe ve yeşil alanlarıyla Manisa'ya değer katacak. 10 milyon 652 bin lira yatırımla Salihli'de yapımını tamamladığımız Atatürk Spor Salonu ve kapalı yüzme havuzu gençlerimize ve sporcularımıza hizmet veriyor. Aynı şekilde Turgutlu'muzda 10 milyon liranın üzerinde bedelle Nurgül Fidan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nu da hizmete hazır hale getirdik. Tüm bu yaptığımız tesisler, her zaman amatör spor kulüplerimizin de hizmetinde oldu. Her yaştan ve her kesimden vatandaşımız spor yapabilsin düşüncesiyle bisiklet yolları yatırımı yaptık. Vestel işbirliğiyle Türkiye'nin en uzun bisiklet yolunu Manisa'ya kazandırdık. Bu projemize de 5 buçuk milyon liralık bir yatırım yaptık" diye konuştu.

46 Takıma Destek Verildi, Sırada 2. Amatör Var

Futbolun içinden gelmiş birisi olarak amatör spor takımlarının yaşadığı sıkıntıları yakından bildiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Yaşadığınız bu sıkıntıları en aza indirmek için yasaların bize verdiği imkânlar ölçüsünde sizlere desteğimizin devam edeceğini bilmenizi isterim. 2014 yılından bugüne kadar yalnızca malzeme yardımı noktasında amatör kulüplerimize sağladığımız desteklerin 2 milyon 900 bin liraya ulaştığını belirtmek isterim. 2014'ten bu yana yaptığımız nakdi yardımların miktarının da 6 milyon 130 bin liraya ulaştığını arkadaşlarım bana bildirdi. Yaklaşık 10 milyon liraya ulaşan bu desteklerimizin elinizi güçlendirdiğini umuyorum. Şu ana kadar spor tesisleri, nakdi ve ayni yardımlarla Manisa Büyükşehir Belediyemiz spora 81 milyon lira gibi bir yatırım yaptı. Eski parayla ifade edecek olursak, tam 81 trilyon. Gençlerimize, Manisa'mıza bu az bile. Helali hoş olsun. Bu desteklerin gençlerimize gittiğine ve bunun da başarı olarak bizlere döneceğine inancım tamdır. Bugün 2 Bölgesel Amatör Lig takımımıza 10'ar bin; 12 Süper Amatör Lig takımımıza 7'şer bin ve 1. Amatör Lig'de mücadele eden 32 takımımıza da 5'er bin lira olmak üzere toplam 46 kulübümüze 264 bin liralık destek sağlayacağız. İnşallah bu verdiğimiz destekler moral olur ve şampiyonluklar gelir. Güle güle kullanın. 2. Amatör Küme için de onların fikstürü belirlenince yardımlarımızı yapacağımızı da ayrıca belirtmek isterim" dedi.

4 Binin Üzerinde Gencimiz, 14 Farklı Branşta Spor Yapıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuşmasının son bölümünde Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde verilen sportif eğitimlere de değindi. Onlarca farklı branşta gençlerin yetiştiğini belirten Başkan Ergün, "Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak 4 binin üzerinde gencimizle judoda, cimnastikte, okçulukta, atletizmde, futbolda, basketbolda, voleybolda, motor sporlarında, badmintonda, dağcılıkta, yüzmede, avcılık ve atıcılıkta sayısız başarılara imza atan sporcuları bünyemizde bulundurmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Her kim ki, çocuklarımıza ve gençlerimize böylesi güzel yatırımları yapıyorsa Allah ondan bin kere razı olsun. Bu dileğim, sizler için de geçerli. Kısıtlı imkanlarla çocuklarımızın spor yapmalarını sağlıyor, onların zeki, çevik ve ahlaklı bireyler olması için çaba gösteriyorsunuz. Bu bağlamda Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere, Manisa'da sporun gelişimine katkı sağlayan herkese imkanlarımız ölçüsünde gerekli desteği verdiğimizi ve vermeye de devam edeceğimizi bilmenizi istiyorum. Bugün yapacağımız yardımlarımızın da bir kez daha tüm kulüplerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çorbada tuzumuz oluyorsa ne mutlu bizlere. Bu vesileyle Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzun değerli Başkanı Erol Timur ve kıymetli yönetimine ve bugün bu güzel ortamda bizlerle bir arada olan kulüp başkanlarına, yöneticilerine, sporcu kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun" diye konuştu.

ASKF'den Başkan Ergün'e Çiçek

Konuşmaların ardından ASKF Başkanı Erol Timur, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e çiçek takdiminde bulundu. Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Lig takımlarına sembolik çeklerin takdim edilmesinin ardından, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, tüm katılımcılarla hatıra fotoğrafları çektirdi.