Büyükşehir'den Anıtkabir temizliği

Başkent'in cadde, bulvar ve meydanlarında gerçekleştirilen rutin temizlik ve dezenfekte işleminin dışında Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarihi nitelikte bulunan ve korumalı eserlerin temizliğini de titizlikle yürütüyor.Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Anıtkabir 'in dış duvarlarını da özel dezenfekte araçlarıyla temizledi.Kimyasal madde kullanılmadıAnıtkabir'in dış duvarları Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Kent Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son teknolojiye sahip araçlarla dezenfekte edildi.Korumalı eserler kapsamında yer alan Anıtkabir'in dış duvarları hiçbir kimyasal malzeme kullanılmadan temizlendi.Kontrollü basınçla hem sıcak hem soğuk sulu yıkama işlemi yapabilen "Ozon katkılı sıcak sulu, yüksek basınçlı yıkama makinesi" ile yıkanan dış duvarlar pırıl pırıl oldu.Anıtkabir'e yakışan temizlikTarihi dokuya zarar vermeyen ve insan sağlığını tehdit etmeyen, molekül parçalama özelliği sayesinde mikropları da yok eden özel dezenfekte cihazı sayesinde her gün binlerce ziyaretçinin geldiği Anıtkabir'in dış duvarları ve çevresi tertemiz bir görünüme kavuştu.Jeneratör aracılığıyla suyun elektrolizini gerçekleştirerek ozon üreten cihazla her yıl Anıtkabir'in dış duvarları Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği temizlik ekipleri tarafından özenle temizleniyor. - ANKARA