Büyükşehir'den Anlamlı Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin eski üyesi Süleyman Kahramanlar'ın engelli kızı Semiha Kahramanlar'ı evinde ziyaret eden Güzgülü'ye, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu eşlik etti. Güzgülü, engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını belirtirken Semiha Kahramanlar'ın babasıSüleyman Kahramanlar da ziyaretleri için konuklarına teşekkür etti.