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Büyükşehir'den ara tatil hediyesi

Bursa'da ilk ve orta dereceli okullara devam eden 577 bin 650 öğrenci, 15 Kasım 2019 Cuma gününden itibaren bir haftalık ara tatile girerken, Büyükşehir Belediyesi öğrencileri filmle ödüllendirecek.

14.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:34Büyükşehir'den ara tatil hediyesi
'da ilk ve orta dereceli okullara devam eden 577 bin 650 öğrenci, 15 Kasım 2019 Cuma gününden itibaren bir haftalık ara tatile girerken, Büyükşehir Belediyesi öğrencileri filmle ödüllendirecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü Karagöz Sinema Atölyesi, ara tatilde tüm çocuklara "Doru" adlı animasyon filmini ücretsiz izlettirecek. Çocuklar, Tayyare Kültür Merkezinde gösterilecek filmi 15 Kasım Cuma 10.30 ve 13.30, 19 Kasım Salı 10.30 ve 13.30, 21 Kasım Perşembe 10.30 ve 13.30 seanslarında ücretsiz olarak izleyebilecekler. - BURSA

Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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