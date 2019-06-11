Büyükşehir'den Arsuz İçin Taksi İşletmeciliği Adımı

HBB Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 19/03/2019 tarih ve 2019/86 sayılı kararıyla,işletme hakkı Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığında olan Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi'nde açılacak 1(bir) adet ticari taksi durağında toplam 8 (sekiz) adet taksi işletmeciliği hakkı verileceği bilgisini paylaştı.

Arsuz Taksi Durağında bir adet taksi işletmeciliğinin,36 (Otuzaltı) aylık işletme hakkıyla ihaleye çıkılacağı bilgisini paylaşan HBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı yetkilileri, bir adet taksi işletmeciliği kira bedelinin ise KDV dâhil 4.147,65 TL (dört bin yüz kırk yedi lira altmış beş kuruş) olduğunu ekledi.

Kaynak: Bültenler