Haberler» Yerel» Haber

Büyükşehir'den asfalt atağı

Büyükşehir'den asfalt atağı Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in mahallelerine sıcak asfalt serim işlemlerine tüm hızıyla devam ediyorANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde asfalt serim ve asfalt yama çalışmalarını hızlandırdı.

14.08.2019 12:15
Büyükşehir'den asfalt atağı
Büyükşehir'den asfalt atağı
Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in mahallelerine sıcak asfalt serim işlemlerine tüm hızıyla devam ediyor
ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde asfalt serim ve asfalt yama çalışmalarını hızlandırdı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla asfaltı olmayan mahallelere (köy yolları) öncelik verilirken, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, merkez ve 25 ilçe genelinde 7/24 asfalt çalışması gerçekleştiriyor.
Asfaltı olmayan mahalleler asfalta kavuşuyor
Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de gündeme gelen asfalt çalışmalarına ilişkin meclis üyelerine bilgi veren Başkan Yavaş, Kahramankazan'da asfalt çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.
Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri grup yolları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan mahallelere asfalt serim işlemine hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, Kahramankazan Yassıören ve Soğulcak arasında da 5 kilometrelik yolda asfalt serim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Soğuk asfalt yerine sıcak asfalt
Büyükşehir Belediyesi öncelikle mahallelerden asfalt serim atağını başlatırken, Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, mevsim şartlarına daha dayanıklı asfalt döküm çalışması yaptıklarını belirterek, "Kent genelinde ömrü 1 yıl olan soğuk asfalt yerine yaklaşık ömrü 15 yıl olan sıcak asfalt serimi yapıyoruz" bilgisini verdi.
Büyükşehir'den asfalt atağı

Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
13:38   Mehteran takımına 'Diriliş'te klip
13:01   Van Gölü kıyısında 'Ahlat Şiirleri ve Türküleri' gecesi
12:43   Fındık harmana indi
12:41   Diyarbakır'da aşırı sıcaktan bitkin düşen yavru serçeye vatandaş kendi eli ile su verdi
12:15   Büyükşehir'den asfalt atağı
11:23   Bu çeşmeden akan suyun hastalara şifa olduğuna inanıyorlar
11:16   Aksaray'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı