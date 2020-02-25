Büyükşehir'den Âşıklar Şöleni

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin "Aşık Sümmani" adıyla organize ettiği Aşıklar Şöleni büyük ilgi gördü. İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Erzurumlu halk ozanlarının adeta çıkarma yaptığı şölen, sazlı-sözlü ziyafete dönüşürken, Aşık Sümmani'nin hayatı, sanatı ve edebi yönü de ele alındı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin'in açılış konuşmasını yaptığı şölende, kimi zaman duygusal anlar da yaşandı. Halk aşıklarının deyiş ve koşmalarıyla adeta mest olan Dadaşlar, aşık atışmalarını ise ilgiyle izledi.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin, programın açılışında yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel etkinliklerine vurgu yaptı. Hasan Şahin, "Kültürümüzün sazlı ve sözlü biçimde anlatılışı var ki, işte burada da halk ozanlarımız ve aşıklarımız devreye girmektedir. Gönül dilimizi konuşan ve bizi olduğumuz gibi yansıtan bir sanatın icracısı olan aşıklarımız, bilinmelidir ki; Büyükşehir Belediyemizin nazarında en mümtaz kültür elçilerimiz arasındadır" dedi. Aşık Sümmani'nin ise, Türk Halk Edebiyatı açısından bir ekol olduğunu kaydeden Şahin, Erzurum'un abide ozanlarından olan Aşık Sümmani'nin ismini verdiğimiz bu şölen vesilesiyle ne büyük bir değere sahip olduğumuzu bir kez daha fark etmiş, ilaveten Sümmani Baba'nın hatırasını da, böylelikle yad etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fevzi Polat ise, Erzurum'un aşıklık geleneğinin ve saz şiirinin önde gelen merkezlerinden birisi olduğunu ifade etti. Polat, "Erzurum, nasıl ki, Nefileri, Erbabi'leri, Mahirileri ve Kadı Darir'leri yetiştirerek ilim ve irfan erbabının anayurdu olmuşsa; Emrah, Aşık Yaşar Reyhani, Aşık Rahmani ve Mevlüt İhsani gibi daha nice ustaları bağrında büyüterek kültür tarihimize kazandırmıştır. Kuşkusuz aşıklarımızın her birisi yaşadıkları dönemlere damgalarını vurmuş, sonuç itibariyle aşıklık geleneği gibi çok kıymetli bir değer zincirini vücuda getirmişlerdir" diye konuştu.



Aşıkların, gönül köprüsü ve aynı zamanda gönüllerin dili olduğunu kaydeden Fevzi Polat, "Rahmeti Rahmana yürüyen Sümmani Baba da, kuşkusuz bu gönül köprüsünün mimarlarından, Hakk ve halk aşıklarından en önemlisidir. O'nun yaşadığı zaman dilimi Osmanlı'nın son dönemlerine müsadif olsa da, hayatı, edebi kişiliği ve Türk halk edebiyatına kazandırdığı sayısız eserleriyle yeri kesinlikle doldurulamamıştır. Bu bakımdan Büyükşehir Belediyesi olarak 'Aşık Sümmani' ismiyle organize ettiğimiz ve geleneksel hale getirdiğimiz Aşıklar Şöleni, Sümmani Baba'nın bizlere bıraktığı kültür mirasını yaşatma açısından önemli bir adımdır" şeklinde konuştu. Program daha sonra halk ozanlarının saz ve söz performanslarıyla devam etti. Aşık Ruhani'den, Temel Turabi'ye, Aşık Hüseyin Sümmanioğlu'ndan Ebubekir Zamani'ye varıncaya kadar çok sayıda halk ozanın katıldığı aşıklar şöleni, atışmalarla sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA