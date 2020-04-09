Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Büyükşehir'den Bandırma'da maske dağıtımı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde korona virüs sebebiyle ülke genelinde ücretli satışı yasaklanan maskeler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

09.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:50
Büyükşehir'den Bandırma'da maske dağıtımı
Balıkesir 'in Bandırma ilçesinde korona virüs sebebiyle ülke genelinde ücretli satışı yasaklanan maskeler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi korona virüs sebebiyle Bandırma'da ücretsiz maske dağıtımına başladı. Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve yönetim kurulu üyelerinin de ekiplere yardımcı olduğu maske dağıtımları ilk etapta esnaflara hitap ediyor.

Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, "Salgın sebebiyle Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanımızın kararı doğrultusunda ülkemiz genelinde market ve pazar yerleri başta olmak üzere vatandaşların toplu şekilde bulunduğu yerlerde maske takma zorunluluğu getirilmişti. Eczanelerde ve internet üzerinde de parayla satışı yapılan maskelerin parayla satılmasına da yasak getirilmesi ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz tarafından Bandırma'ya gönderilen çok sayıda maske esnaflarımızdan başlamak üzere Bandırma halkımıza dağıtılmaya başlandı. Bizler de ekip arkadaşlarımızla dört bir koldan çalışarak bir an önce bu dağıtımı tamamlamak için çaba sarfediyoruz" dedi.

Bandırma'daki tüm cadde ve sokaklarda bulunan esnaflara dağıtımına başlanan maskeler nedeniyle Bandırmalı esnaflar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, AK Parti, Bandırma, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Berfin, Erdoğan’ın da ’Namussuz’ dediği asitli saldırganı affetti Haberler
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi Haberler
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi
Haberler ›› Güncel ››Büyükşehir'den Bandırma'da maske dağıtımı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:34: Kaymakamdan lise öğrencisine bilgisayar ve internet - Haber 16:34: Başkan Kılıç: "Maske takmayı ihmal etmeyelim" - Haber 16:34: Çorum belediyesi'nden muhtarlara hijyen seti - Haber 16:34: Yüzüne kezzap atılan Berfin; 'Onu seviyorum, evlenmek istiyorum' diyerek şikayetinden vazgeçti - Haber 16:33: İngiltere'de koronavirüs bulaştırmakla tehdit eden kişilere hapis cezası - Haber 16:13: Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti - Haber 15:44: İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler