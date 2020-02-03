Büyükşehir'den "BİLGİ Güvenliği Farkındalık Eğitimi"

Büyükşehir personelleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından hizmet içi eğitimleri kapsamında düzenlenen "Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi" aldı.

Av. Dr. Barış Günaydın ve Serkan Şahbaz'ın katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde, Büyükşehir personellerine siber güvenlik ve önemi, parola güvenliği, e-posta güvenliği, kablosuz ağ(Wi-Fi) güvenliği, mobil cihaz ve uygulama güvenliği ile güvenli internet kullanımı hakkında önemli bilgiler verildi.

Sosyal medya güvenliği ve dosya paylaşımı gibi konularının da ele alındığı eğitimde güvenli uzaktan çalışma yöntemlerinin detayları paylaşılarak dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı.