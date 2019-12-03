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Büyükşehir'den "Bilinçli Veli, Bilinçli Öğrenci" konulu eğitim

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörlüğü tarafından "Bilinçli Veli, Bilinçli Öğrenci" konulu eğitim verildi.

03.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:24Büyükşehir'den
Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörlüğü tarafından "Bilinçli Veli, Bilinçli Öğrenci" konulu eğitim verildi. Çocuk eğitimine referans olan peygamber efendimizin hadislerinin ele alındığı eğitime, Adil Teymur İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve velileri yoğun ilgi gösterdi.

Binlerce insanın geleceğini şekillendirecek eğitim camiasına dokunmak için kollarına sıvayan Büyükşehir Belediyesi uzman eşliğinde; hem velilere, hem de öğrencilere yönelik eğitim başlattı. Büyükşehir, İmam Hatip İlkokulu, ortaokulu ve lise öğrencileri, peygamber efendimizin ayetlerinden referans göstererek eğitim süzgecinden geçirecek. Adil Teymur İmam Hatip Ortaokulu'nda start alan eğitimler, farkındalık oluşturacak.

Her cuma günlerinde, 09.30-10.30 saatlerinde dönüşümlü olarak Adil Teymur İmam Hatip Ortaokulu, Süleyman Şah İlkokulu ve Mehmet Görmez İmam Hatip Lisesi velileriyle buluşacak olan Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörlüğünden eğitmen Necla Sür; veli-öğrenci, veli-öğretmen ve öğrenci-öğretmen ilişkilerini ele alacak. Bilinçli öğrencilerin, bilinçli velilerin elinden yetişeceğinin altı çizilecek eğitimlerde, okul-aile işbirliğinde eğitim seviyesinin artacağına işaret edilecek.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Adil Teymur İmam Hatip Ortaokulu, Süleyman Şah İlkokulu ve Mehmet Görmez İmam Hatip Lisesi'nde bir saat sürecek eğitimlerle, velilerin aklındaki ön yargılar kırılacak. Eğitimlerde, çocuk eğitimine en güzel referans olan Allah Resul'ünün hadisleri anlatılacak. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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