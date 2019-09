Büyükşehir'den bilişim atağı!

Gün geçtikçe artan veriler, nasıl kontrol altına alınabilir? Gün be gün artan siber saldırılara karşı kurum envanteri nasıl güvende tutulabilir? gibi sorulara yanıt aradı.

SEZER: BİLİŞİMİN TOPLUMDA FARKINDALIK OLUŞTURMASINI AMAÇLIYORUZ

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen zirvenin açışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Dünya'da bilişim teknolojisinin çok büyük önem taşıdığını belirterek, Gaziantep'in küresel şehirler arasına katılabilmesi için bu faktörün göz ardı etmemesi gerektiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak küresel anlamda üst bir şehir profili çizebilmek için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Cihan, "Gaziantep'in potansiyellerinin ortaya çıkabilmesiyle ilgili bu çalışma, ulaşım, sanayi, kültür, tarım, sağlık ve üniversite gibi alanları kapsamaktadır. Çalışmalarımız arasında bulunan başlıklardan birisi, akıllı şehir uygulamasıdır. Öncelikli amacımız, bilişimin toplum nezdinde farkındalık oluşturmasını başarmaktır. Yalnızca Büyükşehir Belediyesi'nin bilişim kapsamındaki altyapı sıkıntılarını ortadan kaldırmayı hedefimize almadık. Kamunun yanında özel sektörün de bu çalışmalarda bulunarak gelişim sağlamasını istiyoruz" dedi.

GAZİANTEP VE AKILLI ŞEHİR

Master Planı kapsamında Akıllı Şehirler Uygulaması'ndan beklentilerini aktaran Sezer Cihan, şöye devam etti: "Gündelik hayatta, vatandaşın işini kolaylaştırmayı, yapılan çalışmalara hız kazandırmayı istiyoruz. Fizibilite raporlarına baktığımızda, maddi kazanç sağladığımızı görüyoruz. Gaziantep'in toplu taşıma araçları, şehir dışından gelen yerli turistlerin 'GaziantepKart' olmadan da toplu ulaşımı kullandıklarını görebiliyoruz. Çünkü ulaşım sistemimiz bütün Dünya'da yer alan bankaların kredi kartlarıyla da gerçekleştirilebiliyor. Bunun yanı sıra kart taşımıyorsanız ulaşımınızı akıllı telefonlarınızla da sağlayabiliyorsunuz. Öte yandan bisiklet duraklarının bulunduğu yerlerde, toplu ulaşım araçları mesafe olarak uzaksa bisikletle aktarma yaparak birey olarak, toplu ulaşıma katılabiliyorsunuz. Bisiklet duraklarının sistemi ve toplu ulaşım sistemi birbirini tanıyor. Bu nedenle ekstra bir ücret ödemiyorsunuz."

Cihan'ın konuşmasından sonra mikrofanu alan gazeteci-yazar Serdar Kuzuoğlu, yaklaşık bir saat süren söyleşisinde bilişim dünyasında yaşanan gelişmeleri kendi uslubüyle anlattı.Zirvede; siber güvenlik stratejileri, yeni nesil iletişim kaynakları, veri hareketlerinizi takip edin, 360 derece veri yönetimi, gelecveğin WİFİ yönetimi gibi ana konular ele alındı. Zirvenin sonunda Radyo ve TV programcısı, oyuncu Yavuz Seçkin renk kattı.

Bölgede bilişim dünyasının önemli isimlerinden; Elif Günaydın "Security Gateway and Zero-Day", Kıvanç Harputlu "Backbox Lab", "Zero-Day Lab", Murat Arkalı "Her Uygulama için Yüksek Performans", Levent Kaptanoğlu "NetApp All-Flash Çözümleriyle Her Uygulama İçin Yüksek Performans", Çiğdem Bıçakçı "KVKK Nedir ve Nasıl Uyumlu Hale Geliriz?", Mesud Adhami "Boldon James Lab", "Forcepoint Lab", Osman Öztürk "360 Derece Veri Yönetimi", Tolga Çetin "Yatırımlarınızı Garanti Altına Alın", Murat Kaya "Planlayın, İzleyin, Karar Verin, Uygulayın!" konularını masaya yatırdı.