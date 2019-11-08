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Büyükşehir'den Canlı Okuma Etkinliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 12-15 Kasım Dünya Çocuk Kitap Haftası dolayısıyla Doğan Hızlan Kütüphanesinde Canlı Kitap Okuma Etkinliği düzenliyor.

08.11.2019 12:25 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:30 Büyükşehir'den Canlı Okuma Etkinliği
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 12-15 Kasım Dünya Çocuk Kitap Haftası dolayısıyla Doğan Hızlan Kütüphanesinde Canlı Kitap Okuma Etkinliği düzenliyor. Etkinlik kapsamında Eğitimci Yazar Özge Bahar Sunar'ın 14 Kasımda imza günü olacak.

Büyükşehir Belediyesi, her yaş grubu bireye okuma alışkanlığı kazandırmak, çocukların ve ailelerin kitap okumanın önemi konusunda bilinçlendirilmesi için eğitici ve öğretici çalışmalar yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi, 12-15 Kasım Dünya Çocuk Kitap Haftası kapsamında Doğan Hızlan Kütüphanesi'nde Canlı Kitap Okuma Etkinliği düzenliyor. Okullar randevu alarak etkinliğe katılabilecek.

Ayrıca 14 Kasım Perşembe Eğitimci Yazar Özge Bahar Sunar'ın Canlı Kitap Okuma Etkinliği ve imza günü olacak. Doğan Hızlan Kütüphanesi Çocuk Bölümünde yapılacak olan etkinliğe tüm kitapsever ve okullar davetli. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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