Büyükşehir'den Canlı Sağlığını Önemseyen Çalışma

Geçtiğimiz yılki verilere göre yaklaşık 100 bin olan yeni doğan ölümü yüzde 40 azaltıldı. Gelen talep üzerine bu yıl da başlatılan uygulamayla Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

Manisa genelinde küçükbaş hayvanların enfeksiyon nedeniyle kaybedilmesi ve ülke ekonomisine kayıp olarak yansıması nedeniyle harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Manisa Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği işbirliğiyle geçtiğimiz yıl başlattığı ağıl dezenfeksiyon uygulamasını bu yıl da sürdürüyor. Proje kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yunusemre ilçesine bağlı Emlakdere ve Kayapınar Mahallelerinde uygulama gerçekleştirdi. Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ile Haşereyle Mücadele Şube Müdürü Firuze Ak'ın yakından takip ettiği uygulamayla küçükbaş hayvan ağılları ücretsiz olarak dezenfekte edildi, üreticilere bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

PROJENİN YÜRÜTÜCÜSÜ BÜYÜKŞEHİR

Dezenfeksiyon uygulamasıyla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği işbirliğiyle birlikte ortak bir proje yürütüyoruz. Bu proje kapsamında 17 ilçemizde toplam 5 bin 859 adet olan kayıtlı hayvan ağıllarında dezenfeksiyon uygulaması yapılmakta. Geçtiğimiz yıl ki verilere göre yaklaşık 100 bin civarında yeni doğan ölümü olduğunu bize belirtmişlerdi. 2017 yılında yaptığımız uygulamayla bu ölümlerin yüzde 40 azaldığını yönünde bize geri dönüş yapıldı. Bu uygulamanın 2018 yılında da yapılmasını talep ettiler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatıyla Manisalı hayvan üreticilerinin gelirlerine daha çok katkı olması, yaptıkları işle ilgili daha iyi sonuç almaları adına biz de bu projede yürütücü olduk. Bugün itibariyle Yunusemre ilçemizde Emlakdere ve Kayapınar Mahallelerinde uygulamada bulunduk. İnşallah bu sene ölüm oranlarını daha da aşağıya çekerek daha başarılı sonuçlar alacağız" dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HER ZAMAN VATANDAŞININ YANINDA

İlaçların Damızlık Koyun ve Keçi Birliği'nden temin edildiğini ancak tüm ekipman, personel, araç ve uygulamanın Büyükşehir Belediyesi'nce üstlenildiğini aktaran Daire Başkanı Talip Akbaş, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Manisalı hemşerilerimizin hangi noktada bize ihtiyaçları varsa bunu en iyi şekilde yapmakla mükellefiz ve yapıyoruz da. Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğümüz 17 ilçede yürüttüğü teşkilatlanma yapısıyla hayvan üreticilerinin yanında olacak. Bu faaliyeti yürütürken onlara broşür de dağıtıyoruz. Broşürde karasinekle mücadele yöntemleri ile verimlerini nasıl arttırabileceklerine yönelik bilgilendirme çalışması yaptık. Onların bu çalışması yazın bizim yürütmüş olduğumuz açık hava ilaçlama çalışmalarını daha da rahatlatacak. Hem vatandaşlarımızın sinekten uzak bir yaşam sürmesinde hem de hayvan üreticilerinin daha çok verim almasında etkili olacak" diye konuştu.