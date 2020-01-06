Büyükşehir'den Çiftçiye ve Üreticiye Tam Destek

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımsal kalkınmayı yerel kalkınmanın vazgeçilmez bir unsuru olarak gördüklerini belirterek, şehrin üretkenliğini artırmanın yanında bölgeler arası gelişmişlik farkının giderilmesi amacıyla 2019 yılında da tarıma ve tarım üreticisine destek olmayı aralıksız şekilde sürdürdüklerini ifade etti.

2019'DA 7,6 MİLYON LİRALIK DESTEK

Başkan Altay, "Çiftçimizin kalkınması amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılı destekleri kapsamında 31 ilçenin tamamındaki çiftçilere 7 milyon 625 bin lira tutarında; 10 milyon 364 bin adet çilek fidesi, 72 bin 540 adet meyve fidanı, 300 bin adet lavanta fidesi, 59 adet üzüm sıkma makinesiyle çeşitli tarımsal makine ve ekipman desteği sağladık" ifadelerini kullandı.

BUGÜNE KADAR 41 MİLYON LİRALIK TARIMSAL DESTEK

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında uygulanmaya başlayan Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 31 ilçedeki üreticilere küçük ölçekli tarımsal sulama projelerinin dışında toplam 41 milyon liralık fidan, fide ve tarımsal ekipman desteği sağlarken; çeşitli konularda çiftçilere ve okullardaki öğrencilere de tarımsal eğitimler gerçekleştirdi.