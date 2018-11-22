Büyükşehir'den Çocuklar İçin Felsefe Atölyeleri

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hakları Birimi tarafından, çocukların zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak, onların merak eden, yaratıcı, vizyoner ve çözüm odaklı bireyler olmalarına destek olmak amacıyla 'Mini Felsefe' ve 'Küçük Prens ile Felsefe' atölyeleri düzenlendi.

13-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Mini Felsefe atölyesinde 'Sirenler Adası' isimli hikâyeden yola çıkılarak özgürlük kavramı üzerinde duruldu. Arzu, amaç, sorumluluk ve karar kavramları üzerinden 'özgürlük nedir?' sorusuna cevap bulmaya çalışan çocuklar, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme imkânı buldular. Düzenlenmekte olan Küçük Prens ile Felsefe atölyesinde ise çocukların kendilerini ve duygularını tanıyan, merak eden, yaratıcı ve çözüm odaklı bireyler olmaları, yaşadıkları toplumu ve evrensel değerleri anlamaları amaçlanıyor.

Atölyeler sayesinde çocuklarının zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağlandığını belirten aileler, çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenledikleri için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.