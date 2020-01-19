Büyükşehir'den çölyak hastalarına ücretsiz gıda desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, glutensiz gıdalarla beslenmeleri gereken çölyak hastalarına ücretsiz gıda desteği sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi, sağlık raporu bulunan sosyo-ekonomik açıdan yetersizlik içindeki çölyak hastalarına her ay glutensiz ürünlerden oluşan gıda yardımında bulunulacak.



Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarına glutensiz gıda destek projesi başlatıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, glutensiz gıdalarla beslenmek zorunluluğu olan, sağlık raporuyla çölyak teşhisi konulmuş hastalara ekonomik anlamda değeri yüksek ürünleri ücretsiz olarak sağlayacak. Hizmetten yararlanmak isteyen çölyak hastaları Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na sağlık raporu ile başvuru yapacak. Başvuruların incelemesinin ardından öncelikli olarak sosyo-ekonomik açıdan yetersizlikleri bulunan hastalara her ay düzenli olarak, un, bisküvi ve makarnadan oluşan glutensiz gıda yardımında bulunulacak. Glutensiz gıda yardımı hakkında bilgi almak isteyenler Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda görevli sosyal servis uzmanlarına 249 54 28 numaralı telefondan ulaşabilecek.



Çölyak nedir?



Çölyak, bağışıklık sistemine bağlı sindirim sistemini ilgilendiren bir hastalık olup, hasta kişilerde buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi tahılların içerisinde bulunan gluten isimli proteinin ince bağırsakta parçalanamamasından meydana gelen bir emilim bozukluğu hastalığıdır. Tedavisi ömür boyu glutensiz diyettir. - ANTALYA

Kaynak: İHA