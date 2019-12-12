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Büyükşehir'den Demre tarımına can suyu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Demre ilçesi Gürses, Davazlar, Yavu ve Kapaklı mahallelerine kapalı devre tarımsal sulama tesisi kazandırıyor.

12.12.2019 13:49 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:54Büyükşehir'den Demre tarımına can suyu
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, ilçesi Gürses, Davazlar, Yavu ve mahallelerine kapalı devre tarımsal sulama tesisi kazandırıyor. Yaklaşık 12 milyon yatırım bedelli projeyle 1263 dönüm tarım arazisi suya kavuşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkan Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefiyle tarıma desteği sürüyor. Tarımda verimliliği artırmak ve su israfını önlemek için birçok ilçede tarımsal sulamada kapalı devre sistemlerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, son olarak Demre'deki tarım arazileri için düğmeye bastı.

Demre ilçesinde Gürses, Davazlar, Yavu ve Kapaklı mahallelerine kapalı devre tarımsal sulama tesisi kazandırılıyor. Dev proje ile Köşkerler Mahallesi'nden alınacak su üç adet terfi istasyonu ve 35 kilometrelik boru hattı ile üç mahallenin ovasına ulaştırılacak. Tesis ile 1263 dönüm tarım arazisi daha modern yöntemlerle sulanacak. 500 çiftçi ailesinin üretimi artarken, kazancı da katlanacak.

Proje sayesinde daha önce açık toprak kanallar ile yapılan sulama sırasında ortaya çıkan su kayıplarının da önüne geçilecek. Demre tarımına ve çiftçisine büyük katkı sağlayan proje yaklaşık 12 milyon liraya mal edilecek. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kapaklı, Demre, Güncel

Kaynak: İHA

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