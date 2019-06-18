18.06.2019 15:18
Haberler» Güncel» Haber

Büyükşehir'den Dolandırıcılara Karşı Uyarı

Büyükşehir

Büyükşehir Belediyesi, dolandırıcılık yapanlara karşı halkı uyardı.

Büyükşehir Belediyesi, dolandırıcılık yapanlara karşı halkı uyardı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada belediyenin ya da belediye bürokratlarının ismini kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bazı kişilerin zaman zaman Kayseri Büyükşehir Belediyesi ya da bazı bürokratların adını kullanarak yardım amaçlı para talebinde bulunduklarının tespit edildiği belirtildi. Belediye ya da bürokratların hiçbir şekilde ve hiçbir kimseden para talebinde bulunmadıkları vurgulanan açıklamada, bu tür taleplerde bulunan kişilerin tek amacının dolandırıcılık olduğu bildirildi.

Açıklamada, art niyetli kişilerden gelecek tekliflerin ve telefonların dikkate alınmaması gerektiği belirtildi ve bu durumla karşılaşan vatandaşların bir an önce polise ihbarda bulunmaları istendi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
kayseri, vatandaş, büyükşehir belediyesi, dolandırıcılık, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:03 Mursi için Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı (2) - Drone çekimi
16:03 Mursi için gıyabi cenaze namazı
16:02 Bakan Varank "şampiyon" gençlerle buluştu
16:02 KOMEK'ten Eğitim ve İnsan Paneli
16:02 DHA YURT BÜLTENİ-16
16:02 Bakan Pekcan, İngiliz Bakan Fox ile görüştü
16:02 Sultangazi'de toplu açılış töreni