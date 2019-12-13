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Büyükşehir'den dolandırıcılık açıklaması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kurumun bürokratlarının adını kullanarak talepte bulunan kişiler için yazılı açıklama yaptı.

13.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:24Büyükşehir'den dolandırıcılık açıklaması
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kurumun bürokratlarının adını kullanarak talepte bulunan kişiler için yazılı açıklama yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesinde çalışan bürokratlarının adını kullanarak talepte bulunan kişililer için Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; "Büyükşehir Belediyesi bürokratlarımızın adı kullanılarak firmalardan yardım talebinde bulunulduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Bu bilgi üzerine Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliğimiz tarafından konu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmiş ve yasal süreç başlatılmıştır. Büyükşehir Belediyesi veya kurumumuzun herhangi bir bürokratı adına talepte bulunulması söz konusu değildir. Bu şekildeki dolandırıcılık eylemlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını talep ediyor; benzer durumlarla karşılaşılması halinde konunun Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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