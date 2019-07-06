06.07.2019 13:49
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Büyükşehir'den dondurma fiyatları denetimi

Büyükşehir

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaşlardan gelen şikayetler ve talepler üzerine Kapalıyol'da dondurma satışı yapan iş yerlerine denetim yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaşlardan gelen şikayetler ve talepler üzerine Kapalıyol'da dondurma satışı yapan iş yerlerine denetim yaptı. Yeni düzenleme ile artık dondurma satış fiyatlarının yer aldığı fiyat tarifesi vatandaşın görebileceği yerde olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri halktan gelen talep ve şikayetleri de değerlendirerek denetimlerine devam ediyor. Zabıta ekipleri son günlerde sosyal medya üzerinden gelen vatandaş şikayetlerini dikkate alarak Kapalıyol'da dondurma satıcılarına denetim gerçekleştirdi. Vatandaşlardan dondurma satışlarında farklı fiyat tarifelerinin uyguladığı yönünde şikayet alan Zabıta ekipleri iş yerlerine fiyat tarifelerinin vatandaşın görebileceği bir noktada yer almasını ve bu tarife dışında farklı ücretlendirmede bulunmaması yönünde uyarıda bulundu. Vatandaşların ve turistlerin mağdur olmaması için dondurma alırken ne ödeyeceğini bilmesi gerektiğini belirten zabıta ekipleri yeni düzenlemeye uymayan esnaflara ceza uygulayacak. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Güncel

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