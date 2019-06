Büyükşehir'den dünya Alzheimer farkındalık ayı etkinliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, "Dünya Alzheimer Farkındalık Ayı" dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.



Alzheimer Hastaları ve Yakınları Buluşma Merkezi'nde (MORAL EVİ) gerçekleştirilen program, merkezden destek alan hastaların sunduğu gösterilerle renklendi. Dünya Alzheimer farkındalık ayı kutlama programının açışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, 14 Mayıs 2018 tarihinde hizmete alınan Alzheimer Hastaları ve Yakınları Buluşma Merkezi'nin Alzheimer hastalarına hizmet verdiğini belirtti.



"Dezavantajlı gruplara dönük çalışmalar sürecek"



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk dezavantajlı guruplara yönelik çalışmaların süreceğini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde toplumsal sorunla ve ihtiyaç alanlarının tespitiyle çözümlenmesi noktasında çalışmalar yapıyoruz. Her şeyden önce vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artırmak ve şehrimizin herkes için yaşanabilir kılmak en önemli görevlerimiz ve hedeflerimizdir. Bu doğrultuda kadın, çocuk ve dezavantajlı gruplar odaklı çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürüyoruz. 'Kadın Dostu Kent', 'Çocuk Dostu Kent', 'Otizm Dostu Kent', 'Engelli Dostu Kent' gibi birçok alanda projelerimiz var. Belediyemiz bünyesinde hayata geçirdiğimiz Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı aracılığıyla engelli ve yaşlı bireylerimiz için önemli çalışmalara imza attık. Yaşlılarımızı hayata bağlayacak merkezler, sosyal faaliyetler, bakım hizmetlerimizin yanı sıra çağımızın hastalığı Alzheimer konusunda hem hastalarımız hem de hasta yakınlarımızı rahatlatacak bir merkez ihtiyacını tecrübe ettik. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı 'Yaşlı Destek Programı' kapsamında Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen 'Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi' kısa adı 'MORAL EVİ' 14 Mayıs 2018 tarihinde hizmete girmiştir. Amacımız Alzheimer hastalarının gündüz bakımlarını sağlayarak hasta yakınlarının bir nebze olsun nefes almalarını sağlamak. Birinci ve ikinci evre Alzheimer hastalarını yapılan etkinliklerle yaşama bağlamak, yaşam enerjisi vermek, kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak, zihinsel rehabilitasyon çalışmalarını yaptırarak hastalığının evre atlamasını geciktirmek, hastalarımızın etkin zaman geçirebilmeleri için açık alanlarımızda yeterli yürüyüş alanları, hobi bahçeleri, değerli yaşam alanları ve spor aktivitelerimiz mevcuttur. Maalesef Alzheimer geçen her gün daha fazla karşımıza çıkmaktadır ve bireylerin yaşam kalitesini oldukça aşağı çekmektedir. Zamanında teşhis edilip önlem alınmazsa çok hızlı ilerlemektedir" dedi.



Fatma Şahin kentin eksikliklerini gördü



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi ise, konuşmasına Alzheimer hastalarını ulu çınarlara benzeterek başladı.



Dünya Alzheimer Farkındalık Ayı'nın ülkeye hayırlar getirmesini dileyen Çelebi, "Engelliler diyoruz, yaşlılar diyoruz, Alzheimer diyoruz toplumu oluşturan dezavantajlılara isimler ve sıfatlar veriyoruz. İsimlendirmek sıfatlandırmak o kadar da önemli değil, önemli olan onlarla ilgili neler yapıldığıdır. Kurucu aile ve sosyal politikalar bakanlığı yapan Fatma Şahin, büyükşehir belediye başkanı koltuğuna oturduktan sonra kentin eksikliklerini tespit etti, bu yönde önemli çalışmalar yaptı, 'sacın 4 ayağı sağlam basmazsa saçın bir tarafı eğri olur' diyen başkan, yaşlı ve engellilerle ilgili eksiklikleri gördü. Engellilerin bu ülkeye vereceği çok şey var. Engeliler Daire Başkanlığını kurdu, çok fazla çalışma yaptık, Alzheimer hastalarıyla ilgili eksikleri gördük, bu hastalığın yavaşlatılması için onlarla ilgili bir merkezin kurulması için çalışma başlattık, Çok değerli Uslu ailesi bizlere bina bağışlayınca Alzheimer Hastaları ve Yakınları Buluşma Merkezi'ni kurduk. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında desteklenen Gaziantep Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Moral Evi Projesi'yle Alzheimer Hastaları ve Yakınları Buluşma Merkezi faaliyete alındı" diye konuştu.



Gaziantep Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan, çağın hastalığı olarak bilinen Alzheimer hastalığına dikkat çekmek amacıyla her yıl haziran ayında kutlanan Dünya Alzheimer Farkındalık Ayı'yla Alzheimer hastalarının çektiği sıkıntıları gündeme taşınması amaçlandığını söyledi.



Ayhan, Alzheimer Hastaları ve Yakınları Buluşma Merkezi'nin yapımında başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.



Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Yıldırım da, Alzheimer hastalığından babasını kaybeden biri olarak Alzheimer Hastaları ve Yakınları Buluşma Merkezi'nin kurulmasına katkı sunduğundan ötürü bahtiyar olduğunu dile getirerek, Alzheimer hasta yakınlarının nefes almasının sağlayan merkezin çok kıymetli olduğunun altını çizdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA