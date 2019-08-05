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Büyükşehir'den eğitime tam destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Gölmarmara'da Büyükşehir Belediyesine ait eğitim birimlerini ziyaret etti.

05.08.2019 17:06 Büyükşehir'den eğitime tam destek

Merkez sorumluları ve eğitmenlerden çalışmalar hakkında bilgi alan Özcan, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi ve etkin eğitim öğrenim görebilmeleri amacıyla bu eğitim birimlerinin büyük önem taşıdığını düşünüyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait eğitim birimlerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi alan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan'ın bu kez durağı Gölmarmara oldu. Özcan'a İdari İşler Şube Müdürü Hasan Torun da eşlik etti. İlçede ilk olarak Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret eden Özcan, merkez sorumlusu ve öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özcan, Gölmarmara'da son olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.Bu eğitim kurumlarının önemine değinen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi ve etkin eğitim öğrenim görebilmeleri, amacıyla bu eğitim birimlerinin büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Bu anlamda ülkesini seven, devletine ve milletine bağlı, Atatürk'ün çizdiği yoldan yürüyecek yeni gençler yetiştirmek için üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.


Gölmarmara, Fırat, Güncel

Kaynak: Bültenler

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