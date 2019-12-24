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Büyükşehir'den Ekmek Fırınlarına denetim

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Erzurum'da ekmek ve unlu mamul imalatı yapılan fırınları denetimden geçirdi.

24.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:16 Büyükşehir'den Ekmek Fırınlarına denetim
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Erzurum'da ekmek ve unlu mamul imalatı yapılan fırınları denetimden geçirdi.

Temizlikten gramaja, imalat araç-gereçlerinden satış ve sunuma varıncaya kadar çok geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, bazı imalathanelere uyarıda bulunurken, bazılarına da cezai işlem uyguladı. Ekipler ayrıca sağlıksız olduğu tespit edilen pasa bezleri başta olmak üzere kullanımında sakınca görülen bazı araç-gereçlere de el koydu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin eşzamanlı olarak gerçekleştirdikleri denetimlerde, merkez ilçelerdeki ekmek fırınları başta olmak üzere unlu mamul imalatı yapılan bütün işyerleri gözden geçirildi.

Vatandaşın sağlıksız gıda tüketimiyle karşı karşıya kalmaması amacıyla yapılan denetimlerde, bazı fırınların hijyen kurallarına uymadıkları görülürken, kimilerinde ise, ekmek gramajı ile ilgili olarak eksikliklere rastlandı. Ekmek imalatında kullanılan pasa bezlerinin temiz olup olmadığına özellikle dikkat eden zabıta ekipleri, 8 işyerine cezai işlem uygularken, kullanımında sakınca görülen çok sayıda pasa bezi ise, imha edilmek üzere müsadere altına alındı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; halkın sağlıklı gıda tüketiminin öncelikli amaç olduğu belirtilerek, söz konusu denetimlere periyodik aralıklarla devam edileceği bildirildi. - ERZURUM

Erzurum, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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