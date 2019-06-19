19.06.2019 11:05
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Büyükşehir'den ekskavatör ihalesi

Büyükşehir

Büyükşehir Belediyesi, muhtelif yerlerde kullanılmak üzere paletli ekskavatör kiralayacak.

Büyükşehir Belediyesi, muhtelif yerlerde kullanılmak üzere paletli ekskavatör kiralayacak. Kiralama işi için yapılan ihaleye dört firma katıldı.

Büyükşehir Belediyesi paletli ekskavatör kiralama işi için 2 milyon 215 bin TL yaklaşık maliyetle ihaleye çıktı. İhaleye katılan dört firma ve teklifleri şöyle oldu:

Yol-Nas İnşaat: 1 milyon 435 bin TL

İKH Hafriyat: 1 milyon 593 bin TL

Solmazlar Hafriyat: 1 milyon 883 bin TL

Ertaçlar İnşaat: 1 milyon 900 bin TL

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından neticelenecek. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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