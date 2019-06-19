Büyükşehir'den ekskavatör ihalesi

Büyükşehir Belediyesi, muhtelif yerlerde kullanılmak üzere paletli ekskavatör kiralayacak. Kiralama işi için yapılan ihaleye dört firma katıldı.



Büyükşehir Belediyesi paletli ekskavatör kiralama işi için 2 milyon 215 bin TL yaklaşık maliyetle ihaleye çıktı. İhaleye katılan dört firma ve teklifleri şöyle oldu:



Yol-Nas İnşaat: 1 milyon 435 bin TL



İKH Hafriyat: 1 milyon 593 bin TL



Solmazlar Hafriyat: 1 milyon 883 bin TL



Ertaçlar İnşaat: 1 milyon 900 bin TL



İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından neticelenecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA