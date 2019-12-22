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Büyükşehir'den enerji tasarrufu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığının enerji tasarrufu ile ilgili genelgesi doğrultusunda bir dizi çalışmalar gerçekleştirdi.

22.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:38 Büyükşehir'den enerji tasarrufu
Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığının enerji tasarrufu ile ilgili genelgesi doğrultusunda bir dizi çalışmalar gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında pek çok alanda cihazların bakım ve onarımları yapıldı.
Genelge doğrultusunda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Teknik İşler Koordinatörlüğü tarafından belediye iştiraklerinin tesislerinde mekanik ve elektronik cihazların bakım ve onarımı gerçekleştirildi.
Bakım ve onarımı yapılan klimalar, kombiler, kazanlar, jeneratörler, sirkülasyon pompaları, klima santralleri ve havuz sistemlerinde otomasyona geçildi.
Ayrıca tüm tesisler ve şirket binalarına tasarruf sağlamak için led ampul takıldığı ve yapılan çalışmalarla önemli oranda enerji tasarrufu sağlandığı belirtildi.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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