Büyükşehir'den "Erzurum-Bansko" Çevreci Kış Turizmi İşbirliği Projesi

Yaptığı çevre yatırımlarıyla Türkiye'nin örnek kurumları arasında gösterilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi, çevreci yönetim anlayışıyla bu kez turizm sektörüne yöneldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği (IPA II) kapsamında finanse edilen "Çevreci Kış Turizmi İşbirliği Projesi" ile Erzurum ve Bulgaristan'ın Bansko şehirleri arasında proje ortaklığı protokolü imzalandı. Proje kapsamında kış turizmi ve kayak merkezleriyle ünlü her iki şehirde hem enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturulacak ve hem de turizm merkezlerine yapılacak çevre yatırımlarıyla ilgili fizibilite çalışmaları yapılacak.ÇEVRECİ KIŞ TURİZMİ İŞBİRLİĞİ PROJESİErzurum Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği (IPA II) programı kapsamında tam not alan "Çevreci Kış Turizmi İşbirliği Projesi" (Environment Friendly Winter Tourism Cooperation), Erzurum'da gerçekleştirilen açılış toplantısıyla start aldı. Palan Otel'de düzenlenen proje açılış programına Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Proje Yerel Ortağı KUDAKA'nın Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve yine Proje Eş Faydalanıcısı durumundaki Bulgaristan Bonska şehrinin Belediye Başkanvekili Ivaylo Borisov Rahov ve proje paydaşlarından temsilciler katıldı.AYNALI'DAN ENERJİ KAYNAKLARI VURGUSUProje tanıtım filminin ardından bir konuşma yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, çevresel yatırımların önemine değindi. Aynalı, dünya nüfusunun giderek arttığını ve bu artışın sadece tüketim biçimlerini değil, aynı zamanda çevreyi ve doğal olarak ekosistemi de doğrudan etkilediğinin altını çizerek, "Gündelik yaşamın sürdürülebilmesi için hemen her alanda ihtiyaçlar artmakta ve bu ihtiyaçların giderilebilmesi için de, arayışlar bugün olmuş devam etmektedir. Tarım toplumundan endüstri toplumuna geçişle birlikte tüketimi giderek artan ve mutlaka karşılanabilir olması gereken faktörlerden birisi de, kuşkusuz enerjidir" diye konuştu.BÜYÜKŞEHİR'İN ÇEVRECİ VİZYONUNU ANLATTIDünya genelinde tükenmeye yüz tutan enerji kaynaklarının, çağın en büyük tehditlerinden birisi olduğunu vurgulayan Aynalı, gelişmiş ülkelerde alternatif enerji kaynakları oluşturmaya yönelik çabaların da buna paralel olarak artış gösterdiğini kaydetti. Bu bağlamda Büyükşehir Belediyesi'nin Erzurum'da uygulanabilirlik düzeyi oldukça yüksek modeller ortaya koyduğunu anlatan Genel Sekreter Aynalı, "Erzurum'un günlük ve yıllık güneşlenme sürelerini bir fırsat olarak görüp, çok sayıda güneş enerjisi santrali kurduk. Bu santraller sayesinde Erzurum'da bugün zahmetsiz bir biçimde elektrik enerjisi üretmeye ve böylece ekonomik bir döngü oluşturmaya başladık. Yine aynı anlayış doğrultusunda içme suyu arıtma tesisimizin giriş kısmına da bir hidroelektrik santrali kurarak, yıllardır boşa akan suyumuzdan elektrik enerjisi elde etmeyi başardık. Büyükşehir Belediyesi olarak; çöp depolama sahamızda kurduğumuz santral sayesinde, karbondioksitten 28 kat daha zararlı olan metan gazını elektrik enerjisine dönüştürdük. Bu projemiz kapsamında bir yıldan fazla bir süredir hem elektrik üretiyor ve hem de bu yolla metan gazının atmosferimize salınımının önüne geçmiş oluyoruz. Bu girişimlerimiz, belediyecilik anlayışımızın merkezine aslında çevreci bir yaklaşımı oturttuğumuzun apaçık bir kanıtı durumundadır" şeklinde konuştu.ERZURUM VE BANSKO ARASINDA İŞBİRLİĞİGenel Sekreter Zafer Aynalı, konuşmasında "Çevreci Kış Turizmi Projesi"ne de değindi. Avrupa Birliği'nce desteklenen proje kapsamında Erzurum'daki kış turizm potansiyelleriyle benzer özellikler gösteren Bulgaristan'ın Bansko şehriyle işbirliği yapacaklarını belirtti.Aynalı, "Kış turizm yoğunluğunun giderek arttığı her iki kentte, yani Erzurum ve Bansko'da hem enerji sarfiyatının önüne geçmeye ve hem de turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu enerjiyi doğal yollardan elde ederek çevreyi koruma altına almaya çalışacağız. Öyle ki, oluşturacağımız altyapı ve bulacağımız yenilenebilir enerji kaynaklarıyla belki de Palandöken kayak merkezi başta olmak üzere tüm tesislerdeki elektrik ihtiyacını bundan böyle kendimiz karşılayacağız" dedi."ÇEVRECİ KIŞ TURİZMİ İŞBİRLİĞİ PROJESİ"Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında yürütülmekte olan "Çevreci Kış Turizmi İşbirliği Projesi" Avrupa Birliği (IPA II) kapsamında finanse edilecek. Şehir Eşleştirme Hibe programının genel amacı, AB katılım sürecinde Türkiye'nin yerel düzeydeki idari ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi olup, özel amacı ise şehir eşleştirme projeleri aracılığıyla Türkiye ve AB ülkelerindeki yerel idareler arasında AB katılım süreciyle ilgili alanlarda karşılıklı değişimi teşvik etmek için sürdürülebilir yapılar oluşturmak olacak.PROJENİN YEREL ORTAĞI KUDAKAProgramda Dış işleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı lider kuruluş olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans İhale Birimi ise, programın sözleşme makamı suretiyle programın idari-mali uygulamalarından sorumlu olacak. Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği ve Vilayetler Birliği hibe programının üç kilit paydaşı olurken, programda Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu projelerin tüm faaliyetlerinin onayından sorumlu olacak. Program kapsamında yürütülen "Çevreci Kış Turizmi İşbirliği Projesi" ile Erzurum ve Bulgaristan'ın Bansko şehri arasında bağ kurulması hedeflenerek proje ortaklığı sağlanmış olup, yerelde Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ise proje ortağı olarak rol aldı.PROJENİN GENEL AMACIProjenin genel amacı, kış turizminin yaygınlaştığı iki bölgede yerel yönetimlerin işbirliği ile enerji verimliliği konusunda farkındalık sağlanması ve önlemler alınması olacak. Projenin özel amacı ise, Palandöken ve Bansko kayak merkezlerinde enerji tasarrufu uygulamalarının artırılması, iki belediye arasında kış turizminde ortak işbirliğine yönelik protokol yapılması, iki bölgede alternatif enerji kaynaklarının kullanımına dair yol haritası çıkarılması, Palandöken ve Bansko kayak merkezinde çevreci uygulamaların yaygınlaştırılması olacak.DOĞAL KAYNAKLAR DAHA FAZLA TÜKETİLİYORProjenin temeli kayak merkezlerindeki yüksek elektrik sarfiyatı oluştururken, her iki kayak merkezinde de elektrik enerji sarfiyatının yüksek oluşu dikkat çekiyor. Her gün artan turist sayısı ve yeni yatırımlar neticesinde elektrik sarfiyatının büyük ölçüde artış gösterdiği gözlenirken, artan enerji harcamaları belediyeler için ilave maddi yüke neden olduğu gibi doğal kaynakların daha fazla tüketilmesine yol açıyor. Bu bağlamda proje kapsamında Erzurum Palandöken Kayak Merkezi ve Bulgaristan Bansko kayak merkezinde enerji etüdü fizibilite çalışması yapılacak. Fizibilite etüdü ile kayak merkezlerinin elektrik maliyetleri detaylandırılarak bu tüketimin hangi noktasında alternatif enerji kaynakları kullanılabileceği, yeni enerji yatırımlarının neler olabileceği veya enerji maliyetlerinin düşürülebilmesi için hangi önlemlerin alınabileceği hususunda öneriler sunulacak.KARŞILIKLI KAYAK MÜSABAKALARI YAPILACAKProjenin arka planında kış turizmi merkezlerinde çevreci yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlamak, yenilenebilir enerji uygulamaları ve çevrenin korunması gibi konularda farkındalık seviyesinin yükseltilmesi yer alacak. Bu bağlamda proje kapsamında Erzurum ve Bansko'da iki kayak müsabakası yapılacak. Bulgaristan Bansko'da yapılacak olan kayak müsabakasına Erzurum'dan 5 sporcu, Erzurum'da yapılacak olana ise Bansko'dan 5 sporcu katılım sağlayacak. Kayak müsabakaları sayesinde başta sporcular olmak üzere kayak merkezlerinin tanınırlığı sağlanırken, müsabaka alanlarında kullanılan proje görünürlük materyalleri ve çevre bilinci temalı materyaller sayesinde çevre bilinci konusunda farkındalık arttırılacak. - ERZURUM