Büyükşehir'den "Erzurum'un Unutulmaz Sesleri" programı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kültürel etkinlilerine bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi, Erzurum'un yöresel sesleri ve sanatçılarını "Vefa ve Saygı" gecesinde bir araya getirdi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nca organize edilen ve İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Erzurumlu sanatçılar, seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle Dadaşların gönül telini titrettiler. Lütfü Uğurlu'dan Hüsamettin Ceylan'a, Fethi Siverekli'den Yakup Aktaş'a varıncaya kadar Erzurum'un bağrında yetişmiş çok sayıda sanatçının bir araya geldiği geceye, vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Programın açılışında konuşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fevzi Polat, "Günümüzde icra ettikleri sanatlarla gerçekten de Erzurum adına şans olduğunu düşündüğümüz nice sanatçımız var" diyerek, Büyükşehir Belediyesi olarak bu değerlere sahip çıkmayı borç bildiklerini söyledi.



POLAT: "SANATIN VE SANATÇININ YANINDAYIZ"



Başkanvekili Fevzi Polat, "Şu anda bu programa ev sahipliği yapan Kültür Merkezi bile Büyükşehir Belediyesi olarak; kültür ve sanata verdiğimiz değeri ifade etmek için bile tek başına yetiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak Erzurum'un öz be öz evlatları olan sanatçılarımıza sahip çıkacak, bulduğumuz her fırsatta yanlarında olacak ve onların değerleriyle değer kazanmaya devam edeceğiz. Sanat erbaplarımıza henüz hayattayken sahip çıkacak, onlara hak ettiği değeri verecek ve tüm sanatçıları olduğu gibi, onları da başımızın üzerinde taşıyacağız. Sanatın ve sanatçının sürekli yanında olacağız" diye konuştu.



"YÖRESEL SESLER BİZİM İÇİN CEVHERDİR"



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin de, konuşmasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin, şehrin kültür ve sanat potansiyelini geleneksel değerler ve dokuyu da korumak suretiyle gün yüzüne çıkardığını kaydetti. Şahin, "Bu manada gerçekleştirdiğimiz her etkinliğin merkezine Erzurum'u, Erzurum kültürünü ve Erzurum'un sanatsal kimliğini oturtmaya çalıştık. İşte bu kültürümüzü ve kimliğimizi oluşturan yegane faktörlerden birisi de, kuşkusuz yöresel seslerimizdir. Biz, yöresel sanatçılarımıza dün olduğu gibi, bugün de birer cevher gözüyle bakmakta ve onları kültür ve sanat dinamiğimizin dişlileri olarak görmekteyiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nin "Erzurum'un Unutulmaz Sesleri" programında Lütfü Uğurlu, Abdurrahman Demir, Necati Tutaç, Hüsamettin Ceylan, Abdurrezzak Barbaros, Fethi Siverekli, Ahmet Cinisli, Yakup Aktaş, Nizamettin Şamasor, Kemal Yabancıoğlu, Celil Kalkan, Hüsnü Karadeli, Hayrettin Dane, Burhan Budak, Sadrettin Bala ve İsa Abuşoğlu sahne aldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA