Büyükşehir'den Eskişehir Fuar Ve Kongre Merkezi'ne Yol Yapım Çalışması

Sorumluluğu bulunan alanlarda üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Odunpazarı İlçesi'nde yapımı süren ETO TÜYAP Kongre Merkezi ve Vehbi Koç Kongre Merkezi'nin de içinde yer aldığı Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi'ni çevre yoluna bağlayan alanda yol yapım ve asfaltlama çalışmalarına başladı. Altyapısı Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan alanda fiziki ve geometrik standartı yüksek modern bir yol yapım ve sıcak asfalt kaplama çalışması gerçekleştiren ekipler, yol kenarında bordür ve peyzaj düzenleme işlemleri sonrası çalışmaların tamamlanacağını belirttiler.

Yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam edildiğini bildiren yetkililer, sürücüleri çalışma yapılan bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardılar.