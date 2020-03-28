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Büyükşehir'den evde sağlıklı yaşama destek çalışmaları

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla evde bulunan vatandaşların spor ve egzersiz yapabilmeleri amacıyla Youtube kanalından "Evde Sağlık Var" temalı egzersiz videoları yayınladığını bildirdi.

28.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:50
Büyükşehir'den evde sağlıklı yaşama destek çalışmaları
Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla evde bulunan vatandaşların spor ve egzersiz yapabilmeleri amacıyla Youtube kanalından "Evde Sağlık Var" temalı egzersiz videoları yayınladığını bildirdi.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, spor egzersizlerinin, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'ndaki (KOMEK) spor hocalarının anlatımıyla uygulamalı olarak gerçekleştirildiği belirtildi.
Egzersiz videolarının, 7'den 70'e her kesime hitap ettiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer veridi:
"Spor programlarında, egzersiz hareketlerinde yapılan doğru ve yanlış kuralların yanı sıra hangi spor hareketlerinin insan sağlığı için daha faydalı olduğu konusunda uygulamalı anlatım yapılıyor. Videoları izleyenler spor hocaları ile spor yapabiliyor. "Evde Sağlık Var" temalı egzersiz eğitim programlarını izlemek isteyenler Konya Büyükşehir Belediyesi Youtube kanalını ziyaret ederek ya da https://bit.ly/EvdeSaglikVar linkinden ulaşabilirler. Konya Büyükşehir Belediyesi "Evde Sağlık Var" egzersiz eğitimi programının yanı sıra daha çok kadınlara yönelik, evde ekmek yapımı, şiş örgü, takı tasarımı, örgüde cep kesimi, iğne oyası gibi farklı sanatsal çalışmaları da ilerleyen günlerde Büyükşehir Belediyesi Youtube kanalından izleyicilerle buluşturacak."
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Kaynak: AA

Etiketler: Youtube, Konya, Güncel

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