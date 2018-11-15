Büyükşehir'den Festivale Katkı Sunanlara Plaket

Hilton Otel'de gerçekleştirilen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya eski Valisi Ulvi Saran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, senarist Mesut Uçakan'ın yanı sıra sponsor olan kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Polat: "Sabır, Sebat ve Azimle Çalışmalar Gerçekleştirdik"

Malatya Film Festivalini başlatan Ulvi Saran'a teşekkür eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat: " 9 yıl önce festivali düzenlerken, bugün buraya geleceğimizi belki hayal edemiyorduk. Sabır, sebat ve azimle çalışmalar gerçekleştirdik. Malatya Film Festivali ülkemizin önemli film festivallerinden biri haline geldi. Bundan sonra bayrağı çok daha ileriye taşımak zorundayız. Bu yıl çıtayı yükselttik, gelecek yıl bu çıtayı daha fazla yükseltmek zorundayız. Festivalin düzenlemesinde emeği geçen tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Baruş: "Şehrin Tanıtımı İçin Festivaller Önemli"

Bir şehrin tanıtımında ve sanat hayatının canlandırılmasında festivallerin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Malatya Valisi Aydın Baruş: "Festivallerin gerçekleşmesi için birlikte hareket edilmesi gerekiyor. Malatya'da bunu çok güzel bir şekilde görüyoruz. Film Festivalini, kamu ve sivil toplum kuruluşları da destekliyor. Festivale katkı sunanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Saran: "Festivalin Sürdürülebilir Bir Gelenek Olduğunu Görmek Bahtiyarlık Vesilesi"

Malatya Uluslararası Film Festivali'nin 8.'sinin yapılıyor olmasının şahsı ve Malatya için bir iftihar meselesi olduğunu ifade eden Malatya Eski Valisi Ulvi Saran: "Film Festivalin 8. defa yapılıyor olmasını görmek ve sürdürülebilir bir gelenek haline geldiğini idrak etmek büyük bir bahtiyarlık vesilesi. Bundan dolayı emeği geçen, festivalin aksatılmadan yürütülmesini sağlayan tüm ekibe teşekkür ediyorum. "dedi.

Yönetmen ve senarist Mesut Uçakan ise bir Anadolu şehrinde böylesine geniş çaplı festivalin düzenlemesini sinemacılar olarak takdirle karşıladıklarını dile getirdi. Sinemanın önemli olduğuna değinen Uçakan, "Kültür ve sanat gönüldür, gönlü dönüştüremediğiniz sürece toplumu dönüştüremezsiniz. Kültür ve sanatın başında da sinema gelir. Sinema görsel sanat olarak ekranda veya başka yerlerde karşımıza çıkar. Festivalin düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Baruş ve Polat'ın yanı sıra Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, ve Malatya eski Valisi Ulvi Saran festivale destek veren kurum ve kuruluş temsilcilerine plaket verdi.