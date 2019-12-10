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Büyükşehir'den geniş katılımlı sempozyum

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ülke genelindeki atıksu arıtma tesislerinde biriken çamurların nihai olarak yok edilmesinin hem yatırım hem de işletme masrafları açısından getirdiği sorunlar ile bu sorunların çözümüne yönelik çabaların konuşulacağı bir sempozyum düzenlenecek.

10.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:14Büyükşehir'den geniş katılımlı sempozyum
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ülke genelindeki atıksu arıtma tesislerinde biriken çamurların nihai olarak yok edilmesinin hem yatırım hem de işletme masrafları açısından getirdiği sorunlar ile bu sorunların çözümüne yönelik çabaların konuşulacağı bir sempozyum düzenlenecek.

12 Aralık Perşembe günü Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Nevzat Kor Salonu'nda gerçekleştirilecek 'Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılması Sempozyumu'na Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sakarya Valiliği, üniversiteler, Türkiye Belediyeler Birliği, su ve kanalizasyon idareleri ile sivil toplum kuruluşları katılım sağlayacak. 09.00'da başlayacak sempozyumun açılış konuşmasını Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci gerçekleştirecek. Sempozyumun ilk oturumunda Yerel Yönetimlerde Arıtma Çamuru Yönetimi, ikinci oturumunda ise Arıtma Çamurlarının Mevzuat Sınırlaması başlıkları konuşulacak. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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