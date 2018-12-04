Büyükşehir'den Gördes'e 83 Milyonluk Yatırım

Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün bugüne kadar geçen dört buçuk yıllık süre içerisinde Gördes'te 83 milyon liralık yatırımı hayata geçirdiğini dile getiren Başkan Ergün, "Yüzlerce çalışmanın altına imza atmış olmanın mutluluğu ve gururuyla bugün sizlerleyiz. Oy veren/vermeyen ayrımı yapmadan tek gayemiz ve tek aşkımız olan Manisa'mıza, Manisa'mızda yaşayan vatandaşımıza layık olduğu en güzel hizmetleri ulaştırmanın gayretidir bu saydıklarım" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği projeleri yerinde incelemek üzere Gördes'e gitti. Başkan Ergün Gördes ziyaretinde ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla da bir araya geldi. Toplantı öncesi Başkan Ergün, muhtarlarla Gördes Sevgi Parkı'nda düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi. Başkan Ergün'e Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gencoğlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, daire başkanları, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, MHP İlçe Başkanı Abdurrazik Yonat ve Kadın Kolları Başkanı Hediye Özsoy da eşlik etti. Yemeğin ardından eller hep birlikte semaya açılarak, dua edildi. Akabinde toplantının açılış konuşmasını yapan Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, muhtarların yürüttüğü görevin öneminden bahsetti. Gördes Muhtarlar Derneği Başkanı Seyyide Cenki de, ilçede hayata geçirilen projeler nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkürlerini iletti.

Kuruluş Sürecini Anlattı

Gördesli mahalle muhtarlarına hitap eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'nın 2014 yerel seçimlerinin ardından Büyükşehir olduğunu belirterek, "Sizlerin teveccühleriyle şahsıma ilk büyükşehir belediye başkanı olma şerefi verdiniz. Bu vesileyle bir kez daha oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. 2009-2014 yılları arasında Manisa merkezine verdiğimiz güzel hizmetleri, yeni dönemde ilimiz geneline yaymak için hemen kolları sıvadık. Çünkü sizler başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız bizden hizmet bekliyordu. Tabi bu sürece gelmek kolay olmadı" dedi.

"Oy Kaygısı Gütmeden Altyapı Hizmeti Yaptık"

Altyapısı olmayan, üstyapısı olmayan, kanalizasyonu bulunmayan, yolu bozuk, köprü ihtiyacı olan mahallelerin, köylerin olduğunu üzülerek gördüklerini dile getiren Başkan Ergün, "Manisa'da yaşayan her vatandaşımız merkezde ne varsa aynı hizmeti alsın dedik. Altyapı olmadan çalışma yapmak, günübirlik siyasetçilerin işidir dedik. Bizler geleceğimize yatırım yapalım, çocuklarımız temiz su içsin, kanalizasyon hatlarını yenileyelim bulaşıcı hastalıklar olmasın diye düşündük ve büyük bir altyapı yatırım hamlesi başlattık. Birçok belediye başkanı gözle görülmediği için altyapı hizmeti yapmaktan kaçıyor. Bunun aksine biz oy kaygısı gütmeden, bize oy vermiş vermemiş ayrımı yapmadan planlamalarımızı yaptık ve işe koyulduk. Paslanmış borulardan, içler acısı halde olan su depolarından halkımız su içmesin düşüncesiyle bunların yenilemelerini yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz" diye konuştu.

MASKİ'nin Yatırımlarını Anlattı

Atık suların doğaya temiz bir şekilde dönmesini sağlamak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla atıl durumda olan atık su arıtma tesislerini işler hale getirdiklerini söyleyen Başkan Ergün, "Atık su tesisi olmayan yerlerde de sıfırdan yapımını sağladık. Gördes'imize de 10 milyon lira yatırımla yeni ve modern atık su arıtma tesisini kazandırdık. Böylelikle Kum Çayı'nın atık sularla kirlenmesinin önüne geçmiş olacağız. 101 Mahalle Projesi kapsamında tam 3 milyon 260 bin lira gibi bir yatırım yaparak Balıklı, Beğenler, Dargıl, Karayağcı ve Deliçoban Mahallelerimize 40 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı yaptık. Dargıl ve Karayağcı Mahalleleri fosseptik işlerini tamamladık. Beğenler Mahallemizdeki fosseptik imalatında ise döşeme betonu döküldü. Yaklaşık 3 milyon 700 bin lira kaynakla muhtelif mahallelerimize 67 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı döşemesini gerçekleştirdik. Yaklaşık 2 milyon lira bedelle 31 mahallemizde içme suyu sondajı yaptık. 1 milyon 800 bin liraya ilçe merkezimize 9 kilometre kanalizasyon ve 5 kilometre kısmi yağmursuyu hattı inşaatı yaptık. 925 bin lira bedelle muhtelif mahallelerde motopomp ve dalgıç pompaların yenilenmesi ile jeneratör ve ışık kulesi temini gerçekleştirdik. 3 milyon 110 bin lira gibi bir bedelle 71 adet içme suyu deposu ile 34 adet terfi binasının yenilenmesini sağladık. O depoların nasıl içler acısı halde olduğunu hatırlatmak istemem ama bu kötü görüntüye son verdiğimizi gururla belirtmek isterim" dedi.

"MASKİ'den 43 Milyonluk Yatırım"

154 mahalle projesi kapsamında gerçekleştirilen altyapı ve üst yapı çalışmalarından bahseden Başkan Ergün, "Proje kapsamında yaklaşık 17 milyon 800 bin lira gibi bir yatırımla Beğel, Börez, Çatalarmut, Çiçekli, Dereçiftlik, Efendili ve Malaz Mahallelerinin içme suyu ve kanalizasyon altyapısı tamamlandı. Boyalı Mahallemizde ise kanalizasyon hatlarında parsel bağlantılarına geçtik ve içme suyu çalışmasına devam ediyoruz. Çatalarmut, Dereçiftlik ve Efendili mahallelerimizde kilit parke taş çalışmamızı tamamladık. Beğel, Börez ve Çiçekli mahallelerimizde ise üst yapı çalışmalarımız halen devam ediyor. Boyalı ve Malaz'da ise üst yapı çalışmalarımız yakında başlayacak. Bu mahallelerimize toplamda 78 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı ile 163 bin metrekare kilit parke taş döşemesi gerçekleştiriyoruz. Proje kapsamında ayrıca Çiçekli ve Beğel Mahallelerine de içme suyu deposu inşa ettik. Çiçekli, Boyalı, Beğel, Dereçiftlik, Efendili, Börez ve Malaz Mahallelerimizde de fosseptik imalatı gerçekleştirdik. Yalnızca MASKİ Genel Müdürlüğü kanalıyla dört buçuk yılda Gördes'e 43 milyon 200 bin lira yatırım yapıldı. Geleceğimiz için çevre ve insan sağlığı için çocuklarımız için yapılmış bir yatırımdır bu. Gözle görülmez belki ama sağlıklı nesiller için biz bu çalışmayı yaptık. Helali hoş olsun sizlere ve Gördes'imize" diye konuştu.

Büyükşehir'in Projelerini Sıraladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ilçede hayata geçirdiği projelerden de bahseden Başkan Ergün, "Şu an 441 gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yararlandığı Gıda Bankası, kimseyi rencide etmeden Gördes'te hizmet veriyor. MABEM kurslarının da sözünü vermiştim. Bugün başarısını yüzde 98'in üzerine çıkaran bu güzide eğitim kurumumuzu Gördes'te de hayata geçirdik. Bu yıl tam 365 Gördesli evladımız burada eğitim alıyor. Şehit Makbule Hanım Parkı ve Kent Meydanı, merkeze itfaiye amirliği Yakaköy ve Çiçekli mahallelerimize itfaiye noktaları, Beğel mahallemize sulama göleti, Efendili mahallemize hayvan içme ve sulama göleti, Kalemoğlu Mahallemize düğün salonu, ilçe merkezine modüler mezbaha. Bizim kısaca prestij caddesi olarak adlandırdığımız Şehit Pilot Bahri Önser Caddesi Yol ve Tretuvar düzenlemesi çalışmamız da halen devam ediyor. İlimiz genelinde başlattığımız toplu ulaşımda dönüşüm hamlemiz kapsamında Gördes'imizde de engelli erişimine uygun, alçak tabanlı, kameralı ve kartlı sistemli modern ulaşım araçlarını hizmete aldık. Oğulduruk-Malkara-Kayacık-Güneşli-Dalkara hattındaki dönüşüme 1 milyon 112 bin lira gibi bir yatırım yapıldı. Şimdi vatandaşlarımız modern araçlarda ulaşım hizmeti alıyor" dedi.

164 Kilometre Asfalt, 186 Bin Metrekare Kilit Parke

Gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını anlatan Başkan Ergün, "Yolu olmayan yerlerde yol yapımı, asfaltı olmayan yerlerde asfalt ve köyden mahalleye dönen yerlerdeki çalışmalarımızla yepyeni ve modern yolları kazandırdık. Yaklaşık 17 milyon 200 bin lira gibi bir yatırımla Gördes'imizde 164 kilometrelik asfalt çalışması yaptık. Yaklaşık 7,5 milyon lirayı bulan bir yatırımla da 186 bin 400 metrekarelik parke taşı döşemesi gerçekleştirerek yazın tozdan topraktan, kışın da çamur deryasından hemşerilerimizi kurtarmış olduk. Gördes'imizde başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Bunu göz önünde bulundurarak kırsal hizmetler dairemiz kanalıyla çiftçimize sera desteği, ana arı dağıtımı, fidan dağıtımı, tarımsal sulama, hayvan içme suyu göletleri gibi çok sayıda hizmeti 3 milyon 540 bin liraya varan bir destekle sağladık. Mezarlıklar Dairemiz kanalıyla ilçe genelindeki mezarlıkların mezarlık duvarları bakımı, onarımı ve ilaçlanması gibi hizmetlerimizi tüm mahallelerde yaptık ve yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Canla Başla Çalıştık, Çalışmaya Devam Edeceğiz"

Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün bugüne kadar geçen dört buçuk yıllık süre içerisinde 83 milyon liralık yatırım yaptığını dile getiren Başkan Ergün, "Yalnızca Gördes değil, diğer ilçelerimizde de bu ve buna benzer yüzlerce çalışmanın altına imza atmış olmanın mutluluğu ve gururuyla bugün sizlerleyiz. Oy veren/vermeyen ayrımı yapmadan tek gayemiz ve tek aşkımız olan Manisa'mıza, Manisa'mızda yaşayan vatandaşımıza layık olduğu en güzel hizmetleri ulaştırmanın gayretidir bu saydıklarım. İnsanız. Eksiğimiz olur, ulaşmakta geciktiğimiz yerler olur. Ama şundan emin olmanızı istiyorum: Manisa Büyükşehir Belediyesi ayrım yapmadan her vatandaşımıza, her mahallemize ulaşmak için canla başla çalıştık ve çalışmaya devam edecek. Bizler günü birlik siyasi çekişmelerin, günü kurtaran çalışmaların değil; Manisa'nın ve Manisalının gerçekten ihtiyaç duyduğu çalışmaları yapmanın gayretinde olduk. Bugüne kadar bu çizgimizden ayrılmadık, bundan sonra da ayrılmayacağız. Yaptığımız çalışmalar gerek tarafsız kamuoyu araştırmalarında, gerek siz değerli muhtarlarımızın geri dönüşlerinde, gerek de halkımızın yüzündeki tebessüm ve gözlerindeki ışıltıyla kendini belli ediyor. Bunlar bize yeter diyoruz" ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilirken, Başkan Ergün, kendisiyle özel olarak fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.