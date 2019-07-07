07.07.2019 15:16
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Büyükşehir'den güvenli sürüş eğitimi

Büyükşehir

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonu ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan toplu taşıma şoförlerine yönelik 'Güvenli Sürüş Teknikleri' eğitimi verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonu ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan toplu taşıma şoförlerine yönelik 'Güvenli Sürüş Teknikleri' eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından toplu taşımada çalışan şoförlere yönelik Güvenli Sürüş Teknikleri eğitimi verildi. Eğitim Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşti.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Eğitim Büro görevlisi Polis Memuru Murat Ünal tarafından sunuldu. Eğitimde, Sistemi ve Trafik Kurallarına Uyma Bilinci, Trafikte İnsanların Oynadığı Roller, Trafik Güvenliğinin Önemi, Hız ve Hıza Bağlı Riskler, Güvenli Sürüş Öncesi Yapılması Gerekenler, Güvenli Sürüş Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Yaya Öncelikli Trafik Bilinci ve Trafikte Saygı konularında bilgiler verildi. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel

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