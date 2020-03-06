Büyükşehir'den Hatay'a gece gündüz hizmet

Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Antakya Mehmet Kafadar Caddesi'nde başlatılan beton asfalt serim çalışmalarının ikinci etabı tamamlandı.

İlk etap çalışmalarında YSE kavşağı ile HATSU kavşağı arasındaki yolu, ikinci etapta HATSU kavşağı ile eski devlet hastanesi arasında kalan yolu kısa sürede tamamlayan Büyükşehir ekipleri, üçüncü etap çalışmalarında da devlet hastanesi ile 500 Konutlar yol ayrımındaki kısmı beton asfaltla buluşturdu.

ÇALIŞMALAR SADECE 24 SAATTE TAMAMLANDI

Büyükşehir ekiplerinin gece gündüz demeden çalıştığı ve 24 saat gibi kısa bir sürede tamamladığı çalışmalarda vatandaşların önceliği gözetildi. Hastane ve kamu kurumlarının yoğun olduğu caddede vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yoğun çaba harcayan Büyükşehir ekipleri, söz verdikleri gün ve saate yolu trafiğe açtı.

4. ETAP ÇALIŞMALARIKISA SÜREDE BAŞLAYACAK

Caddedeki çalışmaların etap etap ilerleyeceğini bir kez daha ifade eden Büyükşehir ekipleri, dördüncü etap çalışmalarına kısa sürede başlayacaklarını bildirdi. Yetkililer çalışmalar sırasında sabır ve anlayış gösteren vatandaşlara bir kez daha teşekkür etti.